राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है... बृजभूषण शरण सिंह का तगड़ा पलटवार, बोले-बिहार में बनेगी एकतरफा भाजपा गठबंधन की सरकार!

Gonda News/अतुल कुमार यादव: कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है. इस दौरान उन्होंने बिहार की सियासत पर बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि भाजपा, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा है.

बृजभूषण शरण सिंह का तगड़ा पलटवार

गोंडा मुख्यालय में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे बृजभूषण सिंह ने राहुल गांधी के हरियाणा की तरह बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी हो रहा है. वाले आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है. उन्हें अब अंदाजा हो गया है कि बिहार में क्या परिणाम आने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ही पेशबंदी शुरू कर दी है.

बिहार में बनेगी एकतरफा भाजपा गठबंधन की सरकार!

बृजभूषण ने कहा कि बिहार में भाजपा गठबंधन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है. पहले थोड़ा टकराव दिखा था, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सेल्फ गोल कर लिया है, जिसका नतीजा है कि अब बिहार में एकतरफा भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. राहुल गांधी के वोट चोर वाले बयान पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी. हाथ जोड़कर कहा कि राहुल गांधी को आप सीरियस लीजिए महाराज, लेकिन देश की जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है और इसका स्वागत होना चाहिए. उदाहरण देते हुए बोले कि जब कोई लड़की विवाह कर ससुराल जाती है, तो उसका नाम एक जगह से हटकर दूसरी जगह जुड़ता है, यह सामान्य प्रक्रिया है. “देशभर में यह कार्य होने से 1 नहीं बल्कि 2-4 करोड़ मतदाता नामों में परिवर्तन या कटौती हो सकती है.

ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी

तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने चुटकी ली. तेजस्वी के बयान उम्र कच्ची है, जुबान पक्की है, नौकरी देंगे पर पलटवार करते हुए कहा कि ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी. उन्हें पता है कि उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए वह ऐसे वादे कर रहे हैं. कोई भी सरकार हर परिवार के हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकती.