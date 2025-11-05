Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2989769
Zee UP-UttarakhandUP Politics

राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है... बृजभूषण शरण सिंह का तगड़ा पलटवार, बोले-बिहार में बनेगी एकतरफा भाजपा गठबंधन की सरकार!

Gonda News: बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को पहले ही बिहार के नतीजों का अंदाजा हो गया है, इसलिए वे बेतुके बयान देकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Gonda News/अतुल कुमार यादव: कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है. इस दौरान उन्होंने बिहार की सियासत पर बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि भाजपा, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा है.

बृजभूषण शरण सिंह का तगड़ा पलटवार
गोंडा मुख्यालय में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे बृजभूषण सिंह ने राहुल गांधी के हरियाणा की तरह बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी हो रहा है. वाले आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है. उन्हें अब अंदाजा हो गया है कि बिहार में क्या परिणाम आने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ही पेशबंदी शुरू कर दी है.

बिहार में बनेगी एकतरफा भाजपा गठबंधन की सरकार!
बृजभूषण ने कहा कि बिहार में भाजपा गठबंधन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है. पहले थोड़ा टकराव दिखा था, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सेल्फ गोल कर लिया है, जिसका नतीजा है कि अब बिहार में एकतरफा भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. राहुल गांधी के वोट चोर वाले बयान पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी. हाथ जोड़कर कहा कि राहुल गांधी को आप सीरियस लीजिए महाराज, लेकिन देश की जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है और इसका स्वागत होना चाहिए. उदाहरण देते हुए बोले कि जब कोई लड़की विवाह कर ससुराल जाती है, तो उसका नाम एक जगह से हटकर दूसरी जगह जुड़ता है, यह सामान्य प्रक्रिया है. “देशभर में यह कार्य होने से 1 नहीं बल्कि 2-4 करोड़ मतदाता नामों में परिवर्तन या कटौती हो सकती है. 

ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी
तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने चुटकी ली. तेजस्वी के बयान उम्र कच्ची है, जुबान पक्की है, नौकरी देंगे पर पलटवार करते हुए कहा कि ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी. उन्हें पता है कि उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए वह ऐसे वादे कर रहे हैं. कोई भी सरकार हर परिवार के हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकती. 

 

TAGS

gonda news

Trending news

yeida area
यीडा सिटी में होगी नौकरियों की भरमार! सभी खाली भूखंडों पर चालू होंगी औद्योगिक इकाई
gonda news
राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है... बृजभूषण शरण सिंह का तगड़ा पलटवार
mirzapur news
मीरजापुर के नन्हे विनायक की जिंदगी दांव पर, 9 करोड़ के इंजेक्शन पर टिकी उम्मीदें
cricketer dipti sharma
क्रिकेटर दीप्ति शर्मा पर होगी नोटों की बारिश, योगी सरकार देगी करोड़ों का इनाम!
UP News
यूपी के 16 जिलों में 3.84 लाख करोड़ रुपये से बदलेगा विकास का नक्शा
Bareilly News
बरेली के ‘पानी वाले बाबा’ का कमाल..मनोना धाम में यूपी पुलिस के अफसर तक करा रहे इलाज!
Saharanpur news
सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, खेत में पलटा ट्रैक्टर, तीन लोगों की मौके पर मौत
Agra News
इश्क और फरेब की दर्दनाक दास्तां! प्रेमिका के ब्लैकमेलिंग से टूटा PCS अभ्यर्थी सागर
jaunpur news
हादसों का बुधवार, बहराइच में ट्रक ने बाइक को रौंदा, जौनपुर में DCM-ट्रक की भिड़ंत
Chunar Railway Station Tragedy
Mirzapur News:चुनार रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 6 महिलाओं की गई जान