बीजेपी को झटका! योगी सरकार में मंत्री ने दिखाई बगावत, बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान

OP Rajbhar Bihar Vidhan sabha Chunav 2025:  यूपी सरकार में मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अकेले बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है. एनडीए गठबंधन में शामिल राजभर को बिहार में एक भी सीट नहीं मिली थी.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:35 PM IST
Bihar Vidhan sabha Chunav 2025
OP Rajbhar Bihar Election: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बगावती तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं. ओपी राजभर ने बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सियासत गर्मा रही है. राजभर एनडीए गठबंधन में सीट चाहते थे लेकिन उनको एक भी सीट बिहार में नहीं मिली.

एनडीए गठबंधन में नहीं मिली सीटें
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज किया था. विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी थी. राजभर को उम्मीद थी कि एनडीए गठबंधन में उनको भी सीटें मिलेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसक बाद अब NDA में दरारें साफ नजर आ रही हैं. कहा जा रहा है कि राजभर 153 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं.

'बीजेपी ने नहीं निभाया साथ, मोर्चा बनाकर लड़ेंगे'
UP के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भाजपा ने उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है. वो लगातार कोशिश कर रहे थे. भाजपा आलाकमान से भी बातचीत हुई थी फिर भी सीटे नहीं दी गईं जबकि 38 में से 32 सीटों पर राजभर वोटर है. अब SBSP क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरेगी. राजभर ने गठबंधन धर्म का हवाला देते हुए कहा, "उपचुनावों में हमने मदद की, लेकिन अब भाजपा ने साथ निभाया नहीं. हम मोर्चा बनाकर लड़ेंगे."

एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय
बता दें कि बीजेपी गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है. जिसमें कुल 243 सीटों में से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 और हम और रालोमो को 6-6 सीट मिली हैं.

