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BJP Foundation Day: 11 सीटों से 312 तक... उत्तर प्रदेश में BJP के 46 वर्षों का सफरनामा

BJP Foundation Day: उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इन 46 वर्षों में राजनीतिक सफर में कई उतार-चढ़ाव देखे. 1980 में बीजेपी ने जहां सिर्फ 11 सीटें जीत पाई थीं, तो 2022 में रिकॉर्ड सीटें आईं. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 06, 2026, 03:47 PM IST
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BJP Foundation Day 2026
BJP Foundation Day 2026

BJP Foundation Day: देश की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी आज 6 अप्रैल को 46 साल की हो गई. उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इन 46 वर्षों में राजनीतिक सफर में कई उतार-चढ़ाव देखे. साल 2017 में यूपी में बीजेपी को जबरदस्त सीटें मिलीं. इसी की बदौलत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही. इसके बाद डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया. 

यूपी में बीजेपी ने देखें कई उतार चढ़ाव  
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था. इसके बाद यूपी में पहली बार 1991 में बीजेपी की सरकार बनी और कल्याण सिंह पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने. इसके बाद 1997 से 1999 तक कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री रहे. 1999 से 2000 तक राम प्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री का पद संभाला. 2000 से 2002 तक राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. इसके बाद 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं.

यूपी बीजेपी में कब कौन प्रदेश अध्यक्ष रहा

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माधव प्रसाद त्रिपाठी: 1980 से 1984 (लगभग 4 साल)

कल्याण सिंह: 1984 से 1990 (6 साल)

राजेंद्र कुमार गुप्ता: 1990 से 1991 (1 साल)

कलराज मिश्र: 1991 से 1997 (6 साल)

राजनाथ सिंह: मार्च 1997 से जनवरी 2000 (लगभग 2 साल 9 महीने)

ओम प्रकाश सिंह: जनवरी 2000 से अगस्त 2000 (कुछ महीने)

कलराज मिश्र (दूसरी बार): अगस्त 2000 से जून 2002

विनय कटियार: जून 2002 से जुलाई 2004 (लगभग 2 साल)

केसरी नाथ त्रिपाठी: जुलाई 2004 से सितंबर 2007 (लगभग 3 साल)

रमापति राम त्रिपाठी: सितंबर 2007 से मई 2010 (लगभग 2 साल 8 महीने)

सूर्य प्रताप शाही: मई 2010 से अप्रैल 2012 (लगभग 2 साल)

लक्ष्मीकांत बाजपेयी: अप्रैल 2012 से अप्रैल 2016 (लगभग 4 साल)

केशव प्रसाद मौर्य: अक्टूबर 2016 

महेंद्र नाथ पांडेय: 2016 से 2019 तक (लगभग 3 साल)

स्वतंत्र देव सिंह: जुलाई 2019 से अगस्त 2022 (लगभग 3 साल)

भूपेंद्र सिंह चौधरी: अगस्त 2022 से दिसंबर 2025 (लगभग 3 साल 4 महीने)

पंकज चौधरी: दिसंबर 2025 से अब तक (2026 में जारी)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन (1980 से 2022 तक)
साल                 सीटें 
1980          425 में 11 पर विजय 
1985          425 में 16 पर विजय 
1989          425 में 57 सीटें जीतीं 
1991          425 में से 221 सीटें जीतीं 
1993          425 में से 177 जीतीं
1996          425 में से 174 जीतीं
2002          403 में से 88 जीतीं 
2007          403 में से 51 जीतीं 
2012          403 में से 47 जीतीं 
2017          403 में से 312 जीतीं 
2022          403 में से 255 जीतीं 

यह भी पढ़ें : बीजेपी स्थापना दिवस पर यूपी में शक्ति प्रदर्शन; लखनऊ से गांव-गांव तक कार्यक्रम, सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा

 

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