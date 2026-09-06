बीजेपी का '4C' मास्टरप्लान: यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने तैयार की 2027 की गेमचेंजर रणनीति

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विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रभारी विनोद तावड़े ने जिम्मेदारी संभालते ही प्रदेश संगठन के लिए एक खास '4C प्लान' तैयार किया है.माना जा रहा है कि यह रणनीति आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है. भाजपा संगठन के स्तर पर तावड़े का तुरंत ध्यान 4Cs यानी कोऑर्डिनेशन (समन्वय), कैडर (कार्यकर्ता),कास्ट (जाति) और कैंडिडेटचर (उम्मीदवारी) पर होगा. पढ़िए बीजेपी का '4C' प्लान क्या है?
1. Coordination (समन्वय): कॉर्डिनेशन यानी समन्वय का मतलब है संगठन और सरकार में आपसी तालमेल जिससे चुनाव में सरकार की तमाम लाभकारी योजनाएं जनता तक संगठन के जरिए पहुंचाया जा सके और संगठन और सरकार के बीच एक सेतु बना रहे।
2. Cadre (कार्यकर्ता): कैडर (कार्यकर्ता) से मतलब है कि कार्यकर्ताओं पर पूरा फोकस करना है चाहे वह बूथ प्रमुख हो या पन्ना प्रमुख हो या मंडल अध्यक्ष.इन सभी को हर एक जिले में तवज्जो देनी है ताकि यह नाराज ना हो और ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं का निदान करना है ताकि चुनाव में उनकी नाराजगी पार्टी को नहीं झेलनी पड़े.
3. Caste (जातिगत समीकरण): कास्ट (जाति) से मतलब है कि हर एक विधानसभा का जातिगत समीकरण क्या है. इलाके में जातियों में भाजपा का क्या प्रभाव है।योजनाओं का लाभ जिन जातियों के लिए विशेष तौर पर मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नही।जाति की राजनीति करने वाले अलग अलग दलों का कितना प्रभाव है इसकी भी जानकारी ली जाएगी.
4. Candidature (उम्मीदवारी): कैंडिडेटचर (उम्मीदवारी) ये ऐसा पॉइंट है जिसपर तमाम उम्मीदवारी तय की जाएगी. जाति बाहुल्य इलाकों में उसी जाति के नेताओं को तवज्जो दी जाएगी जो वहां पर लोकप्रिय होगा। इसके साथ ही छवि साफ होनी चाहिए अगर मौजूदा विधायक है तो वह अपने क्षेत्र में कितना काम किया है उसकी भी जानकारी ली जाएगी विपक्ष के उम्मीदवार से मौजूद भाजपा उम्मीदवार कितना मजबूत रहेगा इसका भी आंकलन किया जाएगा।इसमें उन लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा जहां भाजपा का प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनावों में खराब रहा था.
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं.ऐसे में अब बीजेपी के तमाम बड़े योद्धा नई-नई योजना बना रहे हैं जिसमें एक नया फार्मूला 4c का भी लाया गया है ऐसे में देखना यह होगा कि यह फार्मूला कितना सटीक बैठता है और 2027 में बीजेपी को क्या जीत दिला पाएगा.
दो दिन तक यूपी प्रभारी की बैठकों का सार
यूपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद अपनी पहले दौरे में भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने 'मिशन 2027' को साधने को लेकर गंभीरता से पहल शुरू कर दी है. यूपी दौरे पर भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने दो दिन लगातार प्रदेश अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों से मिशन 2027 के रोडमैप पर चर्चा की. बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात पर बातचीत हुई और चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा हुई. विनोद तावड़े और उनके साथ आए सह प्रभारी जगदीप भाई पटेल ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और सभी महामंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें करके विधानसभा चुनाव के लिए संभावित रोडमैप को लेकर चर्चा की और सभी सुझाव लिए.
सूत्रों के मुताबिक बैठकों में यही सुझाव आए हैं कि सपा के पीडीए का मुकाबला विकास के हथियार से किया जाएगा तो बेहतर परिणाम आएंगे । महिला, युवा, किसान और गरीबों के लिए हुए विकास को चुनावी रणनीति का बनाया जाए. प्रदेश महामंत्रियों की बैठक में विनोद तावड़े ने उनसे चुनावी तैयारियों को लेकर सुझाव लिए. सूत्रों के मुताबिक पुराने सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुनावी जिम्मेदारियां दिए जाने के अलावा पीडीए की काट के तौर पर विकास के मुद्दे पर चुनाव का नैरेटिव तय करने का भी सुझाव दिया गया.
भाजपा मुख्यालय में उन्होंने संगठन की चुनावी तैयारियों की समीक्षा में कहा कि यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में विकास की गति बढ़ी है. उन्होंने कहा कि एनडीए का हर कार्यकर्ता चुनाव में पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा. भाजपा का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि सरकार बनने के बाद अगले पांच वर्षों तक जनता की सेवा करना भी है.
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