बीजेपी का '4C' मास्टरप्लान: यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने तैयार की 2027 की गेमचेंजर रणनीति

दो दिन तक यूपी प्रभारी की बैठकों का सार

यूपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद अपनी पहले दौरे में भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने 'मिशन 2027' को साधने को लेकर गंभीरता से पहल शुरू कर दी है. यूपी दौरे पर भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने दो दिन लगातार प्रदेश अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों से मिशन 2027 के रोडमैप पर चर्चा की. बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात पर बातचीत हुई और चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा हुई. विनोद तावड़े और उनके साथ आए सह प्रभारी जगदीप भाई पटेल ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और सभी महामंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें करके विधानसभा चुनाव के लिए संभावित रोडमैप को लेकर चर्चा की और सभी सुझाव लिए.