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बीजेपी का '4C' मास्टरप्लान: यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने तैयार की 2027 की गेमचेंजर रणनीति

Vinod Tawde UP BJP Incharge: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है. पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने चुनावी तैयारियों के लिए '4C प्लान' तैयार किया है, जिसे भाजपा के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 06, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:41 PM IST
बीजेपी का '4C' मास्टरप्लान: यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने तैयार की 2027 की गेमचेंजर रणनीति
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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