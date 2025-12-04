यूपी में इन विधायकों का टिकट कटना तय! बीजेपी के इंटरनल सर्वे का 'रिपोर्ट कार्ड' आया सामने

UP BJP MLA Survey (विशाल रघुवंशी): उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले 2027 में होना हो लेकिन राजनीतिक दलों ने सियासी थाह लेना अभी से शुरू कर दिया है. चुनाव से पहले बीजेपी अपने विधायकों के 'दमखम' को परखना चाहती है. इसी को लेकर पार्टी ने विधायकों का इंटरनल सर्वे कराया है. जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है. सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल पश्चिम क्षेत्र का सर्वे पहले हुआ. बीजेपी ने पेशेवर एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी थी. सर्वे के जरिएगुप्त सर्वे के जरिए विधायकों की छवि, विकास कार्य, जातीय समीकरण और विपक्ष की ताकत का आकलन किया गया.

सर्वे में तीन कैटेगरी

सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने इस सर्वे के पहले चरण को तीन श्रेणी में इसको किया है. A श्रेणी: जनता में लोकप्रिय, मजबूत पकड़ और बेहतर प्रदर्शन वाले विधायक हैं. इनकी संख्या 40 से 50 है. बी कैटेगरी में औसत प्रदर्शन लेकिन सुधार की गुंजाइश वाले विधायक हैं. इनकी संख्या 60 से 80 के बीच है. वहीं सी श्रेणी में कमजोर पकड़, नकारात्मक छवि और जीत की कम संभावना वाले विधायक हैं. इनकी संख्या भी 100 के करीब है.

किसकी कुर्सी खतरे में?

पार्टी सूत्रों के अनुसार ‘ए’ श्रेणी के नेताओं का टिकट लगभग पक्का है, जबकि ‘सी’ श्रेणी वालों की कुर्सी खतरे में है. विधायकों के ऑडिट के कई पैमाने बनाये गए थे. विधायकों का पिछले कार्यकालों में प्रदर्शन और अपने क्षेत्र में विकास निधि का उपयोग,जनता की समस्याओं के समाधान में सक्रियता और पिछले चुनाव में जीत का अंतर और उसकी वजह, जनता की नजर में व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि और 2027 में जीत की संभावना.

विपक्षी दलों की भी टटोली गई नब्ज

इस सर्वे में विपक्षी दलों की ताकत और कमजोरियों का भी विश्लेषण भी किया गया है. सर्वे में यह दर्ज किया गया कि किस जातीय समूह में किस पार्टी की पकड़ है, कौन-से मुद्दे जनता को प्रभावित कर रहे हैं, और विपक्ष के कौन-से नेता भाजपा के लिए चुनौती बन सकते हैं. टिकट वितरण में भावनाओं या पुराने रिश्तों को दरकिनार कर प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी. इस सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद भाजपा आलाकमान अब अगले चरण की तरफ बढ़ेगा.

अगले चरण में क्या होगा?

अब अगले चरण में बीजेपी प्रत्याशी चयन के लिए संगठनात्मक जिलों से पैनल तैयार कराएगी. जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद मिलकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन संभावित उम्मीदवार का पैनल तैयार करेंगे. क्षेत्रीय अध्यक्ष भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेंगे. वह पैनल प्रदेश कोर कमेटी के सामने रखा जाएगा. कोर कमेटी प्रत्येक जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी के साथ पैनल में नामित नामों से नाम तय करेगी.

सर्वे रिपोर्ट होगी अहम फैक्टर

कोर कमेटी बीजेपी को हिस्से वाली सीटों पर प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष पेश करेगी. केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश से मिली सूची, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सर्वे में आए नामों के आधार पर एक कॉमन पैनल तैयार करेंगे. उस पैनल पर लंबी चर्चा, सामाजिक, राजनीतिक और जातीय संतुलन देखते हुए प्रत्याशी तय किए जाएंगे. यूपी में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही भाजपा विधायकों के विधानसभा टिकट को लेकर पैनल का फार्मूला भी अपनाया जाएगा.