/अब रील्स से सधेगा वोट बैंक! PM मोदी के जन्मदिन से BJP का नया पैंतरा, 25 हजार डिजिटल कहानियां होंगी तैयार

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UP BJP Digital Strategy/ मयूर शुक्ला (लखनऊ): उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रचार का तरीका पूरी तरह बदलने का फैसला किया है. युवाओं से सीधे जुड़ने के लिए पार्टी अब पारंपरिक बैनर-पोस्टर से आगे बढ़कर सोशल मीडिया और छोटे वीडियो (Reels) पर सबसे ज्यादा ध्यान देगी. इसके लिए कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक को सोशल मीडिया पर एक्टिव करने की तैयारी है.
17 सितंबर से शुरू होगा 'सेवा संकल्प अभियान'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू हो रहा है. महीने भर चलने वाले इस अभियान के जरिए बीजेपी अपने डिजिटल प्रचार का ट्रायल करेगी. पार्टी ने पहली बार अपने कार्यकर्ताओं के लिए रील्स बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना जरूरी कर दिया है. उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 27 हजार से ज्यादा शक्ति केंद्र हैं. संगठन ने हर शक्ति केंद्र को 10-10 रील्स बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है.
25 हजार कहानियां होंगी शॉर्टलिस्ट
कार्यकर्ता आम लोगों और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से बात करेंगे. रील में उनका नाम, जिला, योजना का नाम और उससे जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया जाएगा. करीब 1 मिनट की इन रील्स में से 25 हजार सबसे अच्छी कहानियों को चुना जाएगा. इन चुनिंदा वीडियो को पार्टी अपने डिजिटल डेटा बैंक में संभालकर रखेगी, ताकि चुनाव के वक्त इनका इस्तेमाल किया जा सके.
मंत्रियों को रोज 2 रील, CM को वीडियो मैसेज देने का निर्देश
भाजपा ने अपने मंत्रियों को भी इस अभियान से जोड़ने का फैसला किया है. हर मंत्री को प्रतिदिन कम से कम दो कहानियां और मुख्यमंत्री को नियमित रूप से दो से पांच मिनट का संकल्प साझा करने की अपेक्षा की गई है. इस पूरी मुहिम की निगरानी के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर टीमें बनाई जाएंगी. पार्टी राज्य स्तर के साथ-साथ हर जिले में अपना डिजिटल डाटा बैंक तैयार करेगी.
क्या है बीजेपी का मेगा प्लान?
भाजपा ने महीने भर चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रमों में पहली बार रील बनाना अनिवार्य किया है. पार्टी का मानना है कि युवाओं के बीच सोशल मीडिया सबसे प्रभावी माध्यम है. इसी वजह से चुनाव से पहले डिजिटल प्रचार को बूथ और शक्ति केंद्र स्तर तक ले जाने की तैयारी है.
कुल मिलाकर, बीजेपी का प्लान छोटे-छोटे वीडियो (रील्स) के जरिए कार्यकर्ताओं के काम, सरकारी योजनाओं और उनसे लोगों को मिले फायदों को सोशल मीडिया पर फैलाना है. इसके जरिए पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन प्रचार का एक मजबूत और असरदार नेटवर्क तैयार कर रही है.
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