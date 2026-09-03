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अब रील्स से सधेगा वोट बैंक! PM मोदी के जन्मदिन से BJP का नया पैंतरा, 25 हजार डिजिटल कहानियां होंगी तैयार

UP BJP Digital Strategy: भाजपा अब युवाओं में पैठ बढ़ाने और सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए प्रचार का तरीका बदलने जा रही है. पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ी रील और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने की मुहिम चलाएगी. हर शक्ति केंद्र स्तर पर 10 रील बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. मुख्यमंत्री भी इन रील को शेयर करेंगे.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 03, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:09 AM IST
अब रील्स से सधेगा वोट बैंक! PM मोदी के जन्मदिन से BJP का नया पैंतरा, 25 हजार डिजिटल कहानियां होंगी तैयार
Image Credit: UP BJP Digital Strategy

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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