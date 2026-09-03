/अब रील्स से सधेगा वोट बैंक! PM मोदी के जन्मदिन से BJP का नया पैंतरा, 25 हजार डिजिटल कहानियां होंगी तैयार

17 सितंबर से शुरू होगा 'सेवा संकल्प अभियान'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू हो रहा है. महीने भर चलने वाले इस अभियान के जरिए बीजेपी अपने डिजिटल प्रचार का ट्रायल करेगी. पार्टी ने पहली बार अपने कार्यकर्ताओं के लिए रील्स बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना जरूरी कर दिया है. उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 27 हजार से ज्यादा शक्ति केंद्र हैं. संगठन ने हर शक्ति केंद्र को 10-10 रील्स बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है.