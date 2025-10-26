Meerut News: संगीत सोम का बवाली बयान बोले, बुर्के की आड़ में पनप रहा आतंकवाद-फर्जीवाड़ा, EC से कहा-चेहरा दिखाकर वोटिंग हो!

Meerut News: पूर्व विधायक संगीत सोम ने अपने आवास पर नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष पर तीखी हमला किया. उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं पर बुर्के की आड़ में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं उन्होंने अखिलेश यादव को मुगलों का आखिरी शासक बताया. सपा नेता आजम खान पर भी संगीत सोम बोले.

राहुल-अखिलेश नहीं जानते सिंदूर की कीमत

संगीत सोम ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव सिंदूर की कीमत नहीं समझते. उन्हें पता है कि बुरका क्या होता है. जब भी बुरके की बात करने पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव बाहर निकाल के आ जाते हैं. उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव आज बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बने बैठे हैं, लेकिन उन्हें सिंदूर का महत्व नहीं पता. इन लोगों को अगर किसी बात की समझ है, तो बस बुर्के की.

वोट की आड़ में आतंकवाद

बुरके को लेकर बोलते हुए कहा कि हज पर जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, देश की बात हो या वोट डालने की बात हो तो ये चेहरा नहीं दिखाएंगे. ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चेहरा दिखाने से बचते हैं. ये लोग वोट की आड़ में आतंकवाद कर रहे है.

आजम पर क्या बोले संगीत सोम

संगीत सोम ने कहा कि आजम खान पर बोलते हुए कहा कि अभी हाल ही मैं आजम खान ने बयान दिया था कि जो दिया जला सकता है वो क्या नहीं कर सकता. जो बकरे की गर्दन काट सकता है वह किसी के भी गर्दन काट सकता है. किसी बकरे काटने वाले से ये बात क्यों नहीं कही. ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाते हैं. बीजेपी नेता ने आजम के साथ अखिलेश को भी घेरा. तंज कसा कि अखिलेश यादव क्या दिए बंद कराकर दीपावली पर बकरा काटना शुरू करेंगे. उन्होंने एक बार फिर अपना पुराना बयान दोहराया कि अखिलेश यादव मुगलों के आखिरी शासक है.

चुनाव आयोग से की अपील

चुनाव आयोग से भी संगीत ने की अपील है कि बुर्के की आड़ में वोटिंग नहीं हो. बुर्के वालियों का बुर्का हटाकर चेहरा देखकर वोट डालने दिया जाए. यह देश का संवैधानिक अधिकार है कि वोटर की पहचान स्पष्ट हो. बीजेपी की सरकार में मुस्लिमों को मकान, फ्री सिलेंडर और राशन मिल रहा है और ये किसी ने नहीं किया. अखिलेश ने कोई मुस्लिम नेता नहीं खड़ा किया. बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेते हैं.