2027 की जंग से पहले बीजेपी का बड़ा इम्तिहान, विधायकों की होगी दोबारा परीक्षा, निगेटिव रिपोर्ट पर कटेगा टिकट

UP Politics: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी  ने अभी से सख्त रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. पार्टी अब अपने मौजूदा विधायकों और संभावित प्रत्याशियों का दूसरे चरण का चुनावी सर्वे कराने जा रही है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 30, 2026, 12:15 PM IST
UP Assembly elections 2027
UP Assembly elections 2027

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है. पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने के उद्देश्य से विधायकों और संभावित प्रत्याशियों का दूसरा चरण का सर्वे कराने का फैसला किया है. यह सर्वे फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू होगा, जिससे जमीनी हकीकत सामने आ सके.

दूसरी कंपनी करेगी दूसरा सर्वे
पहले चरण का सर्वे पहले ही एक एजेंसी से कराया जा चुका है. अब बीजेपी ने तय किया है कि दूसरा सर्वे किसी दूसरी कंपनी से कराया जाएगा. इसका मकसद रिपोर्ट में निष्पक्षता बनाए रखना है. दोनों कंपनियों की रिपोर्ट का आपस में मिलान किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण जानकारी से बचा जा सके.

सभी 403 सीटों पर होगा सर्वे
भले ही बीजेपी के पास इस समय 403 में से 258 विधायक हों, लेकिन पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर सर्वे कराएगी. इसमें सहयोगी दलों रालोद, सुभासपा, अपना दल (एस) और निषाद पार्टी के हिस्से वाली सीटें भी शामिल होंगी, ताकि पूरे प्रदेश की चुनावी तस्वीर साफ हो सके.

विधायकों की परफॉर्मेंस पर होगा फोकस
सर्वे में मौजूदा विधायकों की कार्यशैली, जनता से संपर्क, विकास कार्य और क्षेत्र में उनकी सक्रियता का मूल्यांकन किया जाएगा. पार्टी यह जानना चाहती है कि विधायक जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं और क्या वे आने वाले चुनाव में जीत दिलाने में सक्षम हैं या नहीं.

निगेटिव रिपोर्ट मतलब टिकट खतरे में
बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार जिन विधायकों को लेकर सर्वे रिपोर्ट निगेटिव आएगी, उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है. पार्टी अब भावनाओं या पुराने समीकरणों के बजाय डेटा और फीडबैक के आधार पर प्रत्याशी चयन करेगी, जिससे चुनावी प्रदर्शन मजबूत किया जा सके.

जमीनी स्तर से लिया जाएगा फीडबैक
सर्वेयर केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे फील्ड में जाकर आम जनता से बातचीत करेंगे. सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और मोहल्लों में लोगों से चुनावी मुद्दों और विधायक की छवि को लेकर राय ली जाएगी, जिससे वास्तविक जनमत सामने आए.

संगठन और RSS से भी बातचीत
सर्वे के दौरान जिले के छोटे पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, विस्तारक कार्यकर्ता और आरएसएस से जुड़े लोगों से भी फीडबैक लिया जाएगा. इससे यह पता चलेगा कि विधायक की छवि केवल जनता में ही नहीं, बल्कि संगठन और कैडर के बीच कैसी है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाता है.

हर वर्ग से राय लेने की रणनीति
एजेंसी दुकानदारों, वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और महिलाओं से भी बातचीत करेगी. हर वर्ग से मिले फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विधायक किन वर्गों में मजबूत हैं और किन क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं.

2022 का अनुभव बना आधार
बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी जार्विस और एबीएम जैसी एजेंसियों से सर्वे कराया था. उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर पार्टी ने 165 सीटों पर नए चेहरे उतारे और 120 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे थे. पार्टी उसी मॉडल को 2027 में और मजबूत रूप में दोहरा रही है.

2027 में जीत की पक्की रणनीति
दो अलग-अलग कंपनियों के सर्वे से बीजेपी को साफ तस्वीर मिलेगी कि कहां बदलाव जरूरी है और किन विधायकों को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए. पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि 2027 में टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, जो जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे और जीत सुनिश्चित कर पाएंगे.

UP Politics

