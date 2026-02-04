यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव, BJP का हिंदुत्व मिशन बनाम सपा-बसपा का जातीय कार्ड

UP News/विशाल सिंह: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले जातीय सियासत की काट के लिए जहां भाजपा एक तरफ हिंदुत्व के एजेंडे को सेट रही है तो वही सपा पीडीए और बसपा डीएमओ की तरफ अपना रुख कर चुकी है. बीजेपी और उसके वैचारिक संगठन जातिपाति दूर हिंदू सर्वप्रथम के मिशन में जुट गए हैं. इस अभियान के लिए दो करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता और स्वयंसेवक यूपी के हर गांव गली में उतार दिए हैं.

BJP का मिशन हिंदुत्व

बीजेपी और उसके वैचारिक संगठन आरएसएस और विद्यार्थी परिषद ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देते हुए उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में चुनावी व्यूह सजाना शुरू कर दिया है. बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी ने दो करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम यूपी की सियासी जमीन पर उतार दी है. लक्ष्य एक लिया है कि जातियों के बंधनों को तोड़ के हिंदुओं को लामबंद करना है. यूपी के सभी छह सांगठनिक क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है

बसपा का जातीय कार्ड

बसपा ने भी अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने कोशिश कर दी है.हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ बसपा ने जातीय एजेंडा सेट कर दिया .बसपा सुप्रीमो अब dmo कार्ड खेलने की तैयारी में है. उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित-मुस्लिम-ओबीसी यानी डीएमओ समीकरण के जरिए मायावती अपनी खोई ताकत को हासिल करने की रणनीति पर काम करती दिख रही हैं.

राजनीतिक जानकर क्या कहते हैं?

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेताओं की घर वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं. इनके जरिए पार्टी एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है.राजनीतिक जानकर मानते है कि यह बसपा के मुस्लिम, दलित-ओबीसी गठजोड़ को मजबूत करेगा. लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने पीडीए फॉर्मूले के साथ भाजपा को बड़ा डेंट दिया.सपा फिर अपने इसी कार्ड के साथ 2027 के चुनाव में जाएगी ये वो साफ कर चुकी है.

यूपी में सपा और बसपा के इस जातीय कार्ड की काट के लिए बीजेपी, आरएसएस, एबीवीपी और विश्व हिंदू परिषद ने यूपी में सक्रियता बढ़ा दी है. हर तरफ हिंदुत्व और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बयार बहाने की कोशिश हो रही है ऐसे में देखना ये होगा कि यूपी में हिंदुत्व कार्ड जीतता है या जातीय कार्ड

