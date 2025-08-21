Kanpur News: नोटिस, आरोप और जातीय राजनीति... कानपुर देहात में क्यों खौल रही बीजेपी की सियासत?
Kanpur News: नोटिस, आरोप और जातीय राजनीति... कानपुर देहात में क्यों खौल रही बीजेपी की सियासत?

Kanpur News: कानपुर देहात की राजनीति इन दिनों जबरदस्त घमासान से गुजर रही है. भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही सांसद और विधायक आमने-सामने आ खड़े हुए हैं. मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि आलाकमान को तीन बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस तक जारी करना पड़ा है

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:01 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Kanpur News/आलोक कुमार: यूपी के कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है. पार्टी ने तीन बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आरोप है कि इन नेताओं ने मीडिया में पार्टी विरोधी बयान देकर संगठन की छवि धूमिल की. प्रदेश नेतृत्व ने पूर्व सांसद व राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला और पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी को 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है. संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

क्या हैं पूरा मामला समझिए?
कानपुर देहात बीजेपी में फिलहाल सांसद बनाम विधायक की जंग ने गंभीर मोड़ ले लिया है. सांसद देवेंद्र सिंह भोले और प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के बीच तनातनी अब “ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण” की सियासत में बदल गई है. आपको बता दें कि हाल ही में एक निजी होटल में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने प्रेसवार्ता कर विधायक गुट पर जमकर हमला बोला. 

इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शुक्ला ने कहा  कि आज बीजेपी के मौजूदा चारों विधायक भ्रष्ट हैं. इनमें कोई पुराना भाजपाई नहीं है. कोई बसपा से आया, कोई सपा से और कोई कांग्रेस से. ये लोग चलती ट्रेन में सवार होकर सिर्फ लूटने में लगे हैं. प्रेसवार्ता में वे तमाम ब्राह्मण नेता मौजूद रहे जिन्होंने पार्टी की नींव मजबूत की थी. इन नेताओं का आरोप था कि प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ला वारसी न सिर्फ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं बल्कि जातीय नारेबाजी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं.

सांसद का खेल?
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सांसद देवेंद्र सिंह भोले की रणनीति है. माना जा रहा है कि उन्होंने ही ब्राह्मण नेताओं को सामने लाकर ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की लड़ाई खड़ी की. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अनिल शुक्ला वारसी को उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से फोन पर तीखे सवाल पूछते भी सुना गया. इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसा.

आगे की चुनौती
जिले में गुटबाज़ी ने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सवाल यही है कि क्या यह अंदरूनी खींचतान 2027 के चुनाव में पार्टी के लिए रोड़ा बनेगी या फिर आलाकमान इस घमासान को थाम लेगा.

;