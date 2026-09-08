राहुल गांधी न तो हिंदू न ही ब्राह्मण... बीजेपी नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप

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Prayagraj News: लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर यूपी आ रहे हैं. राहुल गांधी के यूपी दौरे के बीच सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं. बीजेपी ने राहुल गांधी के यूपी दौरे को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश की है. 8 सितंबर को फिरोज गांधी की 66वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाल प्रयागराज के मंफोर्डगंज स्थित राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र पर पहुंचे और यहां पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी.
राहुल गांधी पर जाति और धर्म छिपाने का आरोप
इस दौरान भाजपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाल ने राहुल गांधी पर अपनी जाति और धर्म को छुपाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी यूपी तो आ रहे हैं, लेकिन अपने दादा फिरोज जहांगीर की कब्र पर वह नहीं आते हैं. क्योंकि अगर वह अपने दादा की कब्र पर आ जाएंगे तो देश और दुनिया को उनके जाति और धर्म की सच्चाई पता चल जाएगी.
'राहुल न तो हिंदू और न ही ब्राह्मण'
प्रेम प्रकाश पाल ने कहा कि राहुल गांधी खुद को हिंदू होने का दावा तो करते हैं, लेकिन असल में वह न तो हिंदू हैं और न ही ब्राह्मण हैं, बल्कि वह पारसी हैं और एक झूठा नैरेटिव गढ़कर खुद को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जोड़कर पेश करते रहते हैं. भाजपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाल ने राहुल गांधी और महात्मा गांधी के रिश्ते को लेकर कहा कि राहुल गांधी और महात्मा गांधी का वैसा ही रिश्ता है, जैसे बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम और नगर निगम का है.
महात्मा गांधी से राहुल के रिश्ते पर क्या कहा
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनका परिवार बाबर की कब्र पर तो जा सकता है, लेकिन अपने पूर्वजों और दादा फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र पर नहीं जाता है. प्रेम प्रकाश पाल ने कहा कि वह देश को यह बताना चाहते हैं राहुल गांधी का रिश्ता महात्मा गांधी से नहीं है, बल्कि राहुल गांधी फिरोज जहांगीर गांधी के वंशज हैं. राहुल गांधी और महात्मा गांधी का रिश्ते में उतनी ही सच्चाई है जितनी सोनू निगम और नगर निगम में है. प्रेम प्रकाश पाल ने कहा कि राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात करते थे, अब जाति जनगणना होने वाली है और मैं देखता हूं कि राहुल गांधी अपनी कौन सी जाति लिखते हैं.