राहुल गांधी न तो हिंदू न ही ब्राह्मण... बीजेपी नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप

महात्मा गांधी से राहुल के रिश्ते पर क्या कहा

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनका परिवार बाबर की कब्र पर तो जा सकता है, लेकिन अपने पूर्वजों और दादा फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र पर नहीं जाता है. प्रेम प्रकाश पाल ने कहा कि वह देश को यह बताना चाहते हैं राहुल गांधी का रिश्ता महात्मा गांधी से नहीं है, बल्कि राहुल गांधी फिरोज जहांगीर गांधी के वंशज हैं. राहुल गांधी और महात्मा गांधी का रिश्ते में उतनी ही सच्चाई है जितनी सोनू निगम और नगर निगम में है. प्रेम प्रकाश पाल ने कहा कि राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात करते थे, अब जाति जनगणना होने वाली है और मैं देखता हूं कि राहुल गांधी अपनी कौन सी जाति लिखते हैं.