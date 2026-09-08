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राहुल गांधी न तो हिंदू न ही ब्राह्मण... बीजेपी नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप

Prayagraj News: फिरोज गांधी की 66वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्जित करने पहुंचे बीजेपी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाल ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया.

Written ByMohammad Gufran
Published: Sep 08, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:06 PM IST
राहुल गांधी न तो हिंदू न ही ब्राह्मण... बीजेपी नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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