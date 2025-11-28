बीजेपी ने ढूंढ ली सपा के 'पीडीए' की काट? 2027 में गेमचेंजर बनेगा 'एक तीर से कई निशाने' का ये फॉर्मूला!

UP Vidhan sabha Chunav 2027: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले 2027 में होना हो लेकिन उसको लेकर सियासी गुणा-गणित सेट होना अभी से शुरू हो गया है. लेकिन इस बार जातीय समीकरण के साथ एक नए फॉर्मूले पर बीजेपी ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ सकती है. यह है आधी आबादी को साधना. महिला वोटर्स को पाले में लाकर भाजपा 'एक तीर से कई निशाने' वाली कहावत को सच करना चाहेगी. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बिहार में यह एनडीए की जीत में गेम चेंजर साबित हो चुकी है.

यूपी में करीब 7 करोड़ महिला वोटर

उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 7 करोड़ है. आधी आबादी को साधने के लिए मध्यप्रदेश की लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की सीएम माझी बहन लड़की, हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी की तरह यूपी में भी कोई खास योजना ला सकती है. इस रणनीति के पीछे खास वजह है कि महिलाओं के लिए किसी योजना के जरिए केवल उस महिला वोटर को ही नहीं साधा जाता है बल्कि उसका असर परिवार के अन्य मतदाताओं पर भी पड़ता है. माना जाता है कि आर्थिक सहायता मिलने यह वोट सत्ता पक्ष की ओर जाते हैं.

इन राज्यों में बन चुकीं गेमचेंजर

मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र हों चाहें हरियाणा और बिहार..चुनावी बिगुल बजने से लेकर काउंटिंग से पहले तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में कांटे का मुकाबला होने के कयास लगाए गए लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया. इसमें सबसे बड़ा फैक्टर महिलाओं के लिए लाई गई योजनाएं हैं. मध्यप्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहिण योजना, हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी स्कीम ने बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने में अहम कड़ी साबित हुईं.

पीडीए की मिलेगी काट

2017 विधानसभा में उत्तर प्रदेश में भगवा लहर चली. विजयी पताका फहराने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने 2022 में भी प्रदेश में भगवा लहराया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा. बीजेपी और उसके सहयोगियों को कुल 36 सीटें ही मिलीं जबकि इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की. चुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए (पिछड़ा,दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूला काम किया. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को कोई बड़ी सहायता देना सपा के पीडीए की काट बन सकता है.

1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट

योगी सरकार की ओर यूपी में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है. इसके तहत 10-10 महिलाओं के महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाता है. सरकार सब्सिडी के तौर पर आर्थिक सहायता भी देती है. यूपी में अभी 8,99,398 परिवारों की 98,76,389 महिलाएं समूहों से जुड़ी हैं. 30 लाख लखपति दीदी बनाये जाने के लक्ष्य से 18,56,000 महिलाओं की आय एक लाख रुपए सालाना से अधिक हो गई. उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की हर महिला को 'लखपति दीदी' बनाया जाए.

यूपी में महिलाओं के लिए ये योजनाएं चला रही सरकार

- महिला समृद्धि योजना ( 1.40 लाख तक लागत वाली इकाइयों के लिए ऋण सुविधा)

- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ( गरीब बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता)

- रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना ( जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं को आर्थिक-चिकित्सा मदद)

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ( कन्या के जन्म स शिक्षा तक आर्थिक सहायता)