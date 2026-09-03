/बूथ मैनेजमेंट को और मजबूत करेगी बीजेपी, सितंबर में लखनऊ में डेरा डालेंगे दिग्गज, मिशन 2027 का मेगा प्लान तैयार

UP Politics: यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी समेत सभी दल चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं. हालांकि, बीजेपी अलग अंदाज में नजर आ रही है. इसी क्रम में सितंबर महीने में संगठन और सरकार से जुड़े कई बड़े नेताओं के लखनऊ दौरे का कार्यक्रम तैयार हो गया है. पार्टी की कोशिश इस दौरान सिर्फ बड़े राजनीतिक कार्यक्रम करने की नहीं, बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की है.