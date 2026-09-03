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बूथ मैनेजमेंट को और मजबूत करेगी बीजेपी, सितंबर में लखनऊ में डेरा डालेंगे दिग्गज, मिशन 2027 का मेगा प्लान तैयार

UP Politics: यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पांच सितंबर को राजधानी लखनऊ आ रहे हैं. विनोद तावड़े 2027 की चुनावी तैयारियों को परखेंगे.

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Sep 03, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:55 PM IST
बूथ मैनेजमेंट को और मजबूत करेगी बीजेपी, सितंबर में लखनऊ में डेरा डालेंगे दिग्गज, मिशन 2027 का मेगा प्लान तैयार

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