/बूथ मैनेजमेंट को और मजबूत करेगी बीजेपी, सितंबर में लखनऊ में डेरा डालेंगे दिग्गज, मिशन 2027 का मेगा प्लान तैयार

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UP Politics: यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी समेत सभी दल चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं. हालांकि, बीजेपी अलग अंदाज में नजर आ रही है. इसी क्रम में सितंबर महीने में संगठन और सरकार से जुड़े कई बड़े नेताओं के लखनऊ दौरे का कार्यक्रम तैयार हो गया है. पार्टी की कोशिश इस दौरान सिर्फ बड़े राजनीतिक कार्यक्रम करने की नहीं, बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की है.
BJP का मेगा प्लान
जेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है. सितंबर महीने में एक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठकें करने की तैयारी की है. पार्टी की नजर खास तौर पर उन सामाजिक समीकरणों पर है, जिनके सहारे विपक्ष लगातार सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश करता रहा है. पार्टी के शीर्ष नेताओं की रणनीति होगी कि वह विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले की काट तैयार कर सकें. साथ ही साथ अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत कर सकें.
5 सितंबर से होगी शुरुआत
इसकी शुरुआत 5 सितंबर से हो रही है. 5 सितंबर को बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचेंगे. प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद यह उनका पहला यूपी दौरा होगा. विनोद तावड़े के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है. हालांकि, उनके कार्यक्रम में किसी बड़े रोड शो या शक्ति प्रदर्शन की बजाय संगठन को समझने और जमीनी तैयारियों पर ज्यादा जोर रहने की बात सामने आ रही है.
बूथ मैनेजमेंट पर होगा ध्यान
विनोद तावड़े प्रदेश संगठन के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बूथ मैनेजमेंट, संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे. माना जा रहा है कि नए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की प्राथमिकता सबसे पहले संगठन की वास्तविक स्थिति को समझना और फिर उसी के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार करना होगी.
बीएल संतोष भी लखनऊ में करेंगे मंथन
विनोद तावड़े के दौरे के बाद सितंबर में ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे. माना जा रहा है कि वह भी संगठन की कार्यप्रणाली और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. बीएल संतोष संगठन के स्तर पर पार्टी की तैयारियों की बारीकी से समीक्षा करेंगे. इस दौरान प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय और जिला स्तर के संगठन से जुड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे.
महीने के आखिर में अमित शाह का दौरा
सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी लखनऊ पहुंचने की तैयारी है. उनके दौरे को यूपी की चुनावी रणनीति के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़े स्तर पर सियासी मंथन की तैयारी है. 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को दिशा दी जाएगी. कार्यकर्ताओं की भूमिका भी तय होगी.