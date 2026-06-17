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UP Politics: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है. बीजेपी के केंद्र और यूपी के तमाम बड़े नेता जुलाई से महा-प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं. पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक के 6 क्षेत्रों के लिए उनकी ओर से अचूक चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है.
सबसे बड़े स्तर पर प्रचार अभियान शुरू होगा
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. लोकसभा चुनाव 2024 के अनुभव से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार संगठन और जमीन पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. ‘मिशन यूपी 2027’ के तहत पार्टी ने सूबे में अब तक के सबसे बड़े स्तर पर प्रचार अभियान और सांगठनिक फेरबदल की रूपरेखा तैयार कर ली है. सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक, अगले महीने यानी जुलाई से बीजेपी अपने इस महाअभियान का शंखनाद करने जा रही है.
6 क्षेत्रीय इकाइयों में करेंगे दौरा
इस पूरे अभियान के तहत बीजेपी के केंद्रीय नेता और यूपी के बड़े नेता जुलाई महीने से उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे शुरू करेंगे. इस दौरान ये सभी बड़े नेता यूपी को संगठनात्मक रूप से बांटे गए 6 क्षेत्रीय इकाइयों में खुद उतरेंगे और जोन वाइज व डिस्ट्रिक्ट वाइज बड़ी समीक्षा बैठकें करेंगे. केंद्रीय और यूपी के बड़े नेताओ का ये दौरा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भूगोल को पूरी तरह मथने के लिए डिजाइन किया गया है. जल्द ही नेताओ के इन दौरों की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा. राष्ट्रीय और राज्य स्तर के वरिष्ठ नेता प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार डेरा डाले रहेंगे.
देवबंद अहम पड़ाव होने जा रहा
पश्चिम क्षेत्र: नेताओं के दौरे की शुरुआत यहीं से होगी. किसान आंदोलन और जाट-मुस्लिम समीकरणों को बेअसर करने के लिए इस क्षेत्र पर विशेष फोकस है. इस दौरे में देवबंद एक बेहद अहम पड़ाव होने जा रहा है, जिससे ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद के नैरेटिव को धार दी जा सके.
ब्रज क्षेत्र: आगरा-मथुरा के इस गढ़ में दलित और ओबीसी वोट बैंक को दोबारा पूरी तरह बीजेपी पाले में लाने की रणनीति तैयार होगी.
कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र: इस क्षेत्र में विकास कार्यों और डिफेंस कॉरिडोर जैसी उपलब्धियों के सहारे जनता तक पहुंचा जाएगा.
अवध क्षेत्र: राजधानी लखनऊ और अयोध्या के आसपास की इस बेल्ट में पिछले कुछ समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए खुद बड़े नेता कमान संभालेंगे.
काशी क्षेत्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाले इस रीजन में खुद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगे.
गोरखपुर क्षेत्र: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस अभेद्य किले में संगठन और सरकार के बीच का तालमेल और मजबूत किया जाएगा.
बीजेपी ने चुनावी मशीनरी को एक्टिव किया
समय से पहले घेराबंदी के तहत बीजेपी ने सालभर पहले ही अपनी चुनावी मशीनरी को एक्टिव कर दिया है, जब तक विपक्ष संभलेगा, भाजपा बूथ स्तर तक का चक्रव्यूह तैयार कर चुके होंगे. सोशल इंजीनियरिंग को ध्वस्त करने की रणनीति पर भी बीजेपी का फोकस होगा. सपा-कांग्रेस का पूरा दारोमदार PDA यानि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जातिगत नैरेटिव पर है. पश्चिम से लेकर पूर्व तक जिन 6 क्षेत्रों का खाका खींचा है, वे सीधे तौर पर इन जातियों के गढ़ हैं. देवबंद जैसे क्षेत्रों से शुरुआत कर बीजेपी विपक्ष के मुस्लिम, यादव, जाट या मुस्लिम-दलित गठजोड़ में सेंध लगाने की तैयारी में है.
10 साल के भयमुक्त योगी राज का रिपोर्ट पेश करेगी
विपक्ष बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की सोच रहा है, लेकिन बीजेपी 12 साल के मोदी राज और 10 साल के भयमुक्त योगी राज का ऐसा रिपोर्ट कार्ड सामने रख रही है, जिसका तोड़ ढूंढना विपक्ष के लिए बेहद पेचीदा होने वाला है.
सपा-कांग्रेस के लिए बजी खतरे की घंटी
इस बार बीजेपी का प्रचार अभियान पूरी तरह से प्रो-इंकंबेंसी यानी विकास और सुशासन पर केंद्रित होगा. बीजेपी कुछ नैरेटिव के साथ जनता के बीच जाएगी. इनमें होंगे केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल का बेदाग कार्यकाल. इसमें देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक साख और गरीब कल्याण योजनाएं शामिल रहेंगी. साथ ही यूपी की योगी सरकार का 10 साल का भयमुक्त प्रशासन की उपलब्धि भी गिनाई जाएंगी. कानून व्यवस्था का ‘यूपी मॉडल’, माफियाओं का खात्मा और औद्योगिक विकास इस एजेंडे में होगा. भाजपा की इस शुरुआती और आक्रामक घेराबंदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ‘इंडिया गठबंधन' के लिए खतरे की घंटी बजा दी है.