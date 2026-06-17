6 क्षेत्रीय इकाइयों में करेंगे दौरा

इस पूरे अभियान के तहत बीजेपी के केंद्रीय नेता और यूपी के बड़े नेता जुलाई महीने से उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे शुरू करेंगे. इस दौरान ये सभी बड़े नेता यूपी को संगठनात्मक रूप से बांटे गए 6 क्षेत्रीय इकाइयों में खुद उतरेंगे और जोन वाइज व डिस्ट्रिक्ट वाइज बड़ी समीक्षा बैठकें करेंगे. केंद्रीय और यूपी के बड़े नेताओ का ये दौरा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भूगोल को पूरी तरह मथने के लिए डिजाइन किया गया है. जल्द ही नेताओ के इन दौरों की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा. राष्ट्रीय और राज्य स्तर के वरिष्ठ नेता प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार डेरा डाले रहेंगे.