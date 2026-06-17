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विपक्ष अभी सोच ही रहा, उधर 2027 के लिए बीजेपी ने तैयार किया 'अचूक चक्रव्यूह'! देवबंद से शुरू होगा महा-अभियान

UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Jun 17, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:45 PM IST
विपक्ष अभी सोच ही रहा, उधर 2027 के लिए बीजेपी ने तैयार किया 'अचूक चक्रव्यूह'! देवबंद से शुरू होगा महा-अभियान
Image Credit: UP BJP

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