हाथ उठाया तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी....बीजेपी विधायक केतकी सिंह की बेटी की चेतवानी, मुझे सपा डरा नहीं सकती
हाथ उठाया तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी....बीजेपी विधायक केतकी सिंह की बेटी की चेतवानी, मुझे सपा डरा नहीं सकती

BJP MLA Ketki SIngh: बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव पर बयान दिया था. बीजेपी विधायक के बयान को लेकर सपा महिला विंग ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक के आवास के बाहर नारेबाजी की. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 03, 2025, 04:30 PM IST
BJP MLA Ketki SIngh
BJP MLA Ketki SIngh

मनोज चतुर्वेदी/बलिया: बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने एक बार फ‍िर से सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला है. बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि समाजवादी एक ऐसी पार्टी है जिसके डीएनए में लड़क‍ियों को प्रताड़‍ित करना है. सपा के डीएनए में डराना भी है. केतकी सिंह ने सपा को चेतावनी देते हुए कहा है कि न वो डरेंगी और न ही उनकी मां डरेंगी. 

पूर्वांचल की सियासत गरमाई  
दरअसल, बलिया की बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी और अख‍िलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा था कि ''इन समाजवादियों में शर्म नहीं है. इतना बेइज्‍जत होने के बाद कम से कम टोटी लौटाने की बात तो अपने मुंह से कह सकें. अखिलेश यादव हर किसी से हिसाब मांगते रहते हैं, लेकिन अपनी टोटियों का हिसाब कभी नहीं दिया. टोटियां उठाकर जो ले गए हो साहब वो प्रदेश की जनता को वापस करो. जनता खोज रही है. इसके बाद आप जिन चीजों का हिसाब मांग रहे हैं, दे दिया जाएगा'' 

सपा ने बीजेपी विधायक के आवास पर किया प्रदर्शन 
केतकी सिंह के इस बयान के बाद सपा ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. सपा महिला सभा के नेता, बीजेपी विधायक केतकी सिंह के गुल‍िस्‍ता कॉलानी स्थित आवास का घेराव करने पहुंच गए. हाथ में टोटी लेकर पहुंची महिला सपा कार्यकर्ताओं ने केतकी सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान केतकी सिंह घर पर मौजूद नहीं थीं. 16 साल की बेटी घर पर अकेली थीं. 

केतकी सिंह की बेटी ने जारी किया चेतावनी वीडियो
केतकी सिंह की बेटी ने सपा को चेतावनी देते हुए एक वीडियो साझा किया. इसमें बीजेपी विधायक की बेटी कह रही हैं कि 'मैं केतकी सिंह की बेटी हूं. आज हमारे घर के सामने भीड़ आई थी. बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे. कल मेरी मां ने अखिलेश यादव को लेकर एक बयान दे दिया था. इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्‍ची को डराकर राजनीति कर लेंगे. आप लोगों को बता दूं मुझे जितना भी डराएंगे, मुझे कोई डर नहीं होगा. अगर आप लोगों ने मेरे ऊपर उंगली भी उठा दी तो मेरी मां आप लोगों को बीच से फाड़ देगी''.  

मेरी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़‍ित किया
सपा महिला मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने को लेकर केतकी सिंह ने कहा कि मुझे पता था कि ये डरपोक और कायर हैं, पर इस कदर हैं यह आज मैंने देखा. मैं राजनीति करती हूं, मैं अखिलेश यादव के खिलाफ टिप्पणी की थी, लेकिन मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? आपको पता था कि मैं लखनऊ में नहीं हूं उसके बावजूद मेरी लड़की घर में अकेले थी और सपा ने जानबूझकर प्रदर्शन किया और मेरी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. 

'सपा मेरी बेटी की पढ़ाई छीनना चाहती है' 
केतकी सिंह ने कहा कि मैं नेता और विधायक होने के नाते हो सकता है कि माफ कर दूं लेकिन एक मां होने के नाते कभी सपा को माफ नहीं करूंगी. मेरी बेटी आज स्कूल नहीं गई आने वाले दिनों में भी वह जाएगी कि नहीं क्योंकि वह डरी हुई है. सपा मेरी बेटी की पढ़ाई छीनना चाहती है. सपा द्वारा सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ भद्दी भद्दी बातें कही जा रही हैं. कहा कि सदन जब भी चलेगा मैं इस घटना को जरूर सदन के बीच रखूंगी. 

यह भी पढ़ें : Shahjahanpur News: अपने पापों की सजा भुगत रहे संजय निषाद...BJP के समर्थन को लेकर सपा नेता राजपाल कश्‍यप का बड़ा बयान

