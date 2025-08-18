Ballia​ News: पूजा पाल के सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, सपा ने की लोकतंत्र की हत्या-BJP विधायक केतकी सिंह
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2885829
Zee UP-UttarakhandUP Politics

Ballia​ News: पूजा पाल के सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, सपा ने की लोकतंत्र की हत्या-BJP विधायक केतकी सिंह

Ballia​ News: बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सपा पर हमला बोला है. समाजवादी को लोकतंत्र को हत्यारा बताया है. इसके अलावा बीजेपी विधायक ने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग उठाई है. पढ़िए पूरी खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ballia news
ballia news

मनोज कुमार चतुर्वेदी/बलिया: बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक केतकी सिंह ने पूजा पाल के निष्कासन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूजा पाल एक साहसी महिला है और मैं उनकी तारीफ करती हूं.  पूजा पाल ने अपने सुहाग की लड़ाई लड़ी लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की आलोचना करना चाहती हूं. यह लोग पीडीए पीडीए कहते हैं लेकिन जिसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी उसकी पति को सरेराह गोली मार दी गई. अन्याय के खिलाफ सपा मुखिया से न्याय मांगती रही लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला. सीएम योगी ने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा और उन्होंने मिट्टी में मिलाया.

अतीक के डर से न जाने कितनी महिलाएं घर के अंदर बैठी हुई थीं लेकिन आज वह मुखर होकर अपनी लड़ाई लड़ रही हैं. पूजा पाल ने सत्य बोला लेकिन समाजवादी पार्टी सत्य नहीं बर्दाश्त कर सकती. उन्होंने माफिया अतीक अहमद कहा लेकिन सपा को यह पसंद नहीं आया कि माफिया को माफिया बोलना. सीएम के साथ मुलाकात पर कहा कि ये तो राजनीति ऊंट है किस करवट है यह मैं नहीं कह सकती लेकिन मैं उनके बयान का स्वागत करती हूं.

 अपनी पार्टी के अंदर लोकतंत्र पहले स्थापित करे  सपा
वही अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग को दिए सुझाव पर भाजपा विधायक केतकी सिंह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बाद में सुझाव दें पहले अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र स्थापित करे. जिस तरह उनकी पार्टी की एक नेता ने सत्य बोला और उनके पति कि हत्यारे को योगी ने न्याय दिया. इस लोकतंत्र का कितना बड़ा गला घोटना ही है की अखिलेश यादव ने त्वरित कार्यवाही करते हुए रात में बोला और सुबह उसे निकाल दिया. इससे बड़ा लोकतंत्र का हत्यारा कौन होगा. वह इलेक्शन कमीशन और भारत देश की बात करते हैं जो अपनी पार्टी की महिला विधायक के मान सम्मान के लिए खड़ा नहीं हो पाया वह देश-प्रदेश की बात करते हैं.

बदलना चाहिए गाजीपुर का नाम
जहां एक तरफ उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की सीएम योगी से मांग की है तो वहीं बलिया के बांसडीह विधानसभा से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने उमा भारती का समर्थन करते हुए कहा कि गाजीपुर जनपद का नाम भी बदलना चाहिए. गाजीपुर का अपना एक पुराना इतिहास है. इतिहास के कलंक के तौर पर जो नाम स्थापित है, मैं चाहती हूं कि पूरे देश से ऐसे नाम को हटाया जाय जो हमारे वीर महापुरुष थे जो हमारे देश की संस्कृति और आत्मा के लिए लड़ाई लड़ी उनके नाम पर रखा जाए.  गाजीपुर का नाम बदलना है तो महर्षि गौतम या परशुराम के पिता जमदग्नि रखा जा सकता है ताकि आने वाली पीढियां को भगवान परशुराम के इतिहास के साथ जोड़ सकें. हमारे योगी बाबा सब कुछ करने के लिए बैठे हैं. एक गाना है योगी जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वह सारे काम कर रहे हैं.

मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म करने के फैसले का स्वागत
उत्तराखंड के धामी सरकार द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म करने के फैसले पर भाजपा विधायक केतकी सिंह ने कहा कि मदरसा को आधुनिक बनाना जरूरी है.कई मदरसे ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती और जो विशेष तरह की शिक्षा दी जाती है वह देश के किसी काम आने वाली नहीं है. धामी सरकार ने जो कदम उठाया वह उचित कदम है.  यूपी में भी मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म होना चाहिए या नहीं के सवाल पर कहा कि यह प्रश्न महाराज जी का है मैं उस पर कुछ नहीं कह सकती.  मदरसो में भारत के प्रति ईमानदारी और प्रेम सिखाया जाए तो इसके लिए जरूरी है कि मदरसों में बदलाव किया जाए.

UP Politics: सपा का यूपी में आधी आबादी को पैसे वाली स्कीम का वादा, 2027 जीतने के लिए बनाई ये रणनीति
 

 

TAGS

ballia newsBJPbjp mla ketki singhUP PoliticsPooja Pal

Trending news

ballia news
पूजा पाल के सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाई सपा, घोंट दिया लोकतंत्र का गला-केतकी सिंह
Up Assembly Election 2027
सपा का यूपी में आधी आबादी को पैसे वाली स्कीम का वादा 2027 जीतने के लिए बनाया प्लान
Meerut News
मेरठ में हिस्ट्रीशीटर ई-रिक्शा चालक की हत्या, जन्मदिन पार्टी में दोस्तों ने मार डाला
Uttarakhand Weather
पौड़ी से बागेश्वर तक फिर मौसम का कोहराम, खीर गंगा हुई विकराल, पढ़ें IMD की ये चेतावनी
Lucknow
105 फीट ऊंचे तिरंगे के नीचे बच्चों ने दिया एकता और आजादी का संदेश, राज्यपाल ने सराहा
gonda news
गोस्वामी तुलसीदास का जन्‍म बांदा में नहीं....पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दावा
ghazipur news
अगस्त क्रांति! अंग्रेजी हुकूमत चलाती रहीं गोलियां, झुकने नहीं दिया तिरंगा
Gorakhpur News
सांसद जी ने खुद ही तोड़ दिया अतिक्रमण...सीएम योगी ने ली रवि किशन की चुटकी
Jhansi News
10 साल प्रेमी के साथ लिव-इन में रही...झांसी में ब्यूटीशियन का शव फंदे से लटका म‍िला
Lucknow news
पूजा पाल ने बताया UP में कैसा होना चाहिए CM? सपा से निष्‍कासित विधायक ने कही ये बात
;