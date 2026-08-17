/EXPLAINER: हार चुके चेहरों पर फिर भरोसा, OBC-मुस्लिम समीकरण पर जोर... BJP की नई टीम 2027 के लिए क्या संकेत दे रही है?

स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की थी. इसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली. 2024 में अमेठी से हार के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सवाल उठे थे. अब राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी देकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि स्मृति ईरानी की राजनीति खत्म नहीं हुई है. उनकी नई भूमिका और बड़ी हो गई है. स्मृति ईरानी भाजपा का बड़ा महिला चेहरा हैं और महिला मोर्चे से लेकर केंद्र सरकार तक संगठन और सरकार दोनों का अनुभव उनके पास है. 2027 के यूपी चुनाव में महिला मतदाता बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली हैं. ऐसे में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय स्तर पर आगे करना महिला वोटरों के बीच पार्टी की पहुंच को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि अमेठी की हार के बाद स्मृति को किसी एक लोकसभा सीट तक सीमित नहीं किया गया. अब उनकी भूमिका पूरे संगठन में दिखाई देगी.