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EXPLAINER: हार चुके चेहरों पर फिर भरोसा, OBC-मुस्लिम समीकरण पर जोर... BJP की नई टीम 2027 के लिए क्या संकेत दे रही है?

BJP National Team: भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी और उत्तराखंड के नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारियों के पीछे 2027 के चुनाव की रणनीति भी दिखाई दे रही है. यूपी में ओबीसी, महिला और मुस्लिम समाज तक पहुंच मजबूत करने की कोशिश है तो उत्तराखंड में धामी मॉडल और अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया गया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 17, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:47 PM IST
EXPLAINER: हार चुके चेहरों पर फिर भरोसा, OBC-मुस्लिम समीकरण पर जोर... BJP की नई टीम 2027 के लिए क्या संकेत दे रही है?

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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