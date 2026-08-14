2027 में 'कमल' खिलाने के लिए बीजेपी का नया दांव! दिल्ली में सांसदों संग हाई-प्रोफाइल बैठकें, बैकफुट पर आएगा विपक्ष?

विरोधी दलों को बैकफुट पर लाने के लिए रणनीति

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में संगठन को नई धार और दिशा देने के लिए भाजपा अंतिम चरण की बैठक कर रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के साथ बैठक किए. भाजपा यह समझ रही है कि सपा और कांग्रेस Gen-Z और मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को गर्माकर राजनीतिक घेरेबंदी में जुटी हैं. ऐसे में पार्टी को हर परिस्थिति में विरोधी दलों को बैकफुट पर रखने के लिए नए नैरेटिव भी गढ़ने पड़ेंगे और इसी को लेकर मंथन तेज हुआ है.