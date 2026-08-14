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2027 में 'कमल' खिलाने के लिए बीजेपी का नया दांव! दिल्ली में सांसदों संग हाई-प्रोफाइल बैठकें, बैकफुट पर आएगा विपक्ष?

UP Election 2027: यूपी में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अब मंथन का दौर तेज हो चुका है. जिसकी वजह से भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ एक-एक करके मुलाकात कर रहे हैं और उनसे उनके क्षेत्र की जमीनी हकीकत और मुद्दों की जानकारी ले रहे हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 14, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:25 PM IST
2027 में 'कमल' खिलाने के लिए बीजेपी का नया दांव! दिल्ली में सांसदों संग हाई-प्रोफाइल बैठकें, बैकफुट पर आएगा विपक्ष?
Image Credit: UP Election 2027

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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