2027 में 'कमल' खिलाने के लिए बीजेपी का नया दांव! दिल्ली में सांसदों संग हाई-प्रोफाइल बैठकें, बैकफुट पर आएगा विपक्ष?

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UP Election 2027/ विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. इसको लेकर जहां एक तरह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विनोद तावड़े और धर्मपाल सिंह के साथ मिलकर दिल्ली में जमीन की स्थिति का आंकलन शुरू कर दिया है. वहीं दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन खुद यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ एक -एक करके मुलाकात कर रहे हैं और उनसे उनके क्षेत्र की जमीनी हकीकत और मुद्दों की जानकारी ले रहे हैं.
25 से ज्यादा यूपी के सांसदों संग मुलाकात
सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब तक 25 से ज्यादा यूपी के सांसदों के साथ मुलाकात कर चुके हैं. इसमें यूपी के सभी 6 क्षेत्रों के सांसद शामिल हैं. बचे हुए सांसदों के साथ भी जल्दी ही बीजेपी अध्यक्ष मुलाकात करने वाले हैं. इन बैठकों में सांसदों से उनके लोकसभा क्षेत्रों की जमीनी स्थिति, स्थानीय मुद्दों, संगठन की स्थिति और जनता के बीच पार्टी को लेकर फीडबैक लिया गया है.
विरोधी दलों को बैकफुट पर लाने के लिए रणनीति
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में संगठन को नई धार और दिशा देने के लिए भाजपा अंतिम चरण की बैठक कर रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के साथ बैठक किए. भाजपा यह समझ रही है कि सपा और कांग्रेस Gen-Z और मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को गर्माकर राजनीतिक घेरेबंदी में जुटी हैं. ऐसे में पार्टी को हर परिस्थिति में विरोधी दलों को बैकफुट पर रखने के लिए नए नैरेटिव भी गढ़ने पड़ेंगे और इसी को लेकर मंथन तेज हुआ है.
दिल्ली में यूपी को लेकर मंथन का दौर तेज
इससे पहले चार और पांच जून राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिन के दौरे पर लखनऊ आए थे, जहां संगठन की कार्यसंस्कृति को लेकर गहन मंथन हुआ. ऐसे में अब दिल्ली में यूपी को लेकर मंथन का दौर तेज हो चुका है. साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को किसी भी कीमत पर हल्के में लेने के मूड में नहीं है. विपक्ष की घेरेबंदी, जातीय समीकरणों और नए नैरेटिव्स का तोड़ निकालने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी से एक्शन मोड में आ चुका है.
भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी
नितिन नवीन का सांसदों से सीधा संवाद और दिल्ली में पंकज चौधरी व विनोद तावड़े जैसे दिग्गजों का मंथन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2027 की सियासी जंग को फतह करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. आने वाले दिनों में पार्टी के ये कड़े फैसले और नई रणनीतियां यूपी की राजनीति का रुख तय करने में बेहद निर्णायक साबित होंगी.
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