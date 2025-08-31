UP Politics:शिक्षक-स्नातक MLC चुनाव पर मंथन, चुनाव के लिए BJP ने बनाई खास रणनीति, ये है जीत के लिए सबसे बड़ा मंत्र
UP Politics:शिक्षक-स्नातक MLC चुनाव पर मंथन, चुनाव के लिए BJP ने बनाई खास रणनीति, ये है जीत के लिए सबसे बड़ा मंत्र

UP Politics: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव की तैयारी तेज हो गई है. इस चुनाव को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है. पार्टी ने कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी है. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:55 AM IST
UP Politics
UP Politics

UP Politics:उत्तर प्रदेश में शिक्षक-स्नातक विधान परिषद सदस्य और त्रिस्तरीय पंचायच चुनाव की तैयारी तेज हो गई है. इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खास रणनीति बना ली है. पार्टी ने कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंप दी है. शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में मीटिंग की गई. प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी का चुनावी प्रबंधन देश में मौजूद किसी भी पार्टी की तुलना में सबसे मजबूत है.

कार्यकर्ताओं को मिलेगी नई जिम्मेदारी
बीजेपी सभी सीटों पर अपनी जीत सुरक्षित करने की तैयारी कर रही है. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस चुनाव में हर कार्यकर्ता को उसकी योग्यता के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाएगी. शिक्षक और स्नातक विधान परिषद का चुनाव प्रबंधन और संपर्क का चुनाव है, इसलिए हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत से इन चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए जुटना होगा. संगठन के समग्र परिश्रम से निश्चित ही बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी.

गरीबों के लिए सरकार कर रही काम
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के मुताबिक, सपा, बसपा व कांग्रेस की सरकारों के समय गांव और गरीबों के विकास-उत्थान की धनराशी बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की जेब में चली जाती थी, लेकिन आज गरीब के हिस्से का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है. देश की अर्थव्यवस्था और विकास को गांव और गरीब को समर्पित करते हुए सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संकल्प के साथ केंद्र सरकार और योगी सरकार काम कर रही है.

जीत के लिए सबसे बड़ा मंत्र 
प्रदेश संगठन मंत्री महामंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक, इस चुनाव में जीत के लिए सबसे बड़ा मंत्र वोट बनवाना है. ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के स्कूलों, महाविद्यालयों और घर-घर जाकर मतदाता जोड़ने का काम करना होगा. संगठन की सक्रियता ही पार्टी की जीत का आधार है. विधानसभा स्तर तक संयोजक और सहसंयोजक की नियुक्ति हो गई है. अब संपर्क, संवाद, समन्वय और समीक्षा की रणनीति अपनाकर निश्चित विजय तय होगी.

ट्रिपल इंजन की सरकार
धर्मपाल सिंह का कहना है कि गांव की सरकार-भाजपा सरकार के संकल्प के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है. 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार के गठन के साथ ही ग्रामीण इलाकों के विकास में अभूतपूर्व काम हुआ है. गांव में रहने वाले किसानों और गरीबों को बिना जाति वर्ग देखे शौचालय, आवास, हर-घर नल जैसी योजनाओं का फायदा मिला है.

यह भी पढ़ें: UP News: वोटर लिस्ट से हटेंगे करीब सवा करोड़ नाम, यूपी में भी सत्यापन शुरू, AI ने चिन्हित किए डुप्लीकेट वोटर

;