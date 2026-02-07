Advertisement
UP Politics

रामनवमी से अखिलेश के चुनावी शंखनाद को बीजेपी ने बनाया मुद्दा, कहा- अंधविश्वास टूटा या रणनीति बदली ?

UP Politics:  उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है. सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामनवमी के दिन नोएडा से चुनावी अभियान शुरू करने का फैसला किया है. इस घोषणा के बाद बीजेपी ने सवाल  उठाना शुरू कर दिया है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 07, 2026, 06:22 PM IST
Akhilesh Yadav
Akhilesh Yadav

UP Politics:  उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामनवमी के दिन नोएडा से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस फैसले ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. नोएडा को लेकर लंबे समय से एक राजनीतिक मिथक चर्चा में रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है, वह छह महीने के भीतर कुर्सी गंवा देता है. 

इसी वजह से अपने कार्यकाल के दौरान अखिलेश यादव नोएडा नहीं गए थे. 2017 और 2022 के चुनावों में भी उन्होंने अभियान की शुरुआत दूसरे जिलों से की, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर सके. हालांकि 2012 के चुनाव से पहले उन्होंने अपनी साइकिल यात्रा गौतमबुद्धनगर से शुरू की थी और उसी साल सपा को जीत मिली थी. अब एक बार फिर नोएडा से अभियान की शुरुआत को उसी ‘शुभ संकेत’ से जोड़कर देखा जा रहा है.

सपा की दलील: 2012 की तरह फिर शुभ होगा
नोएडा से अभियान शुरू करने पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि 2012 में भी पार्टी ने यहीं से साइकिल चलाई थी और आगे भी यह शुभ साबित होगा. उन्होंने दावा किया कि आने वाला समय भाजपा के लिए कठिन होने वाला है.

बसपा की बैठक पर तंज
लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की चुनावी बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज काका ने कहा कि कम से कम वह कार्यालय तो पहुंचीं. उन्होंने इशारों में कहा कि कई बार बैठक कहीं होती है और उम्मीदवार कहीं और तय हो जाते हैं.

मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया
मौलाना अरशद मदनी के बयान पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि भारत हमेशा से प्यार और मोहब्बत का देश रहा है और यह पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है. वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि जो लोग समता का व्यवहार करते हैं, उन्हें लोग अलग-अलग नामों से पुकारते हैं. इसका जवाब कांग्रेस बेहतर देगी.

ट्रेड डील पर सपा का हमला
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सपा ने भाजपा पर निशाना साधा. मनोज काका ने कहा कि डेयरी उत्पादों के मामले में किसानों को नुकसान नहीं होगा, यह कहना ऐसा है जैसे आरोपी को ही जज बना दिया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर अमेरिका का डेयरी उत्पाद बाजार में आया तो किसानों को नुकसान होगा.

भाजपा का पलटवार
भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि अगर सपा नोएडा से अभियान शुरू कर रही है तो उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा को धन्यवाद देना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता विकास के साथ है और वह भाजपा के पक्ष में खड़ी है. अरशद मदनी के बयान पर मनीष शुक्ला ने कहा कि भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली है. वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि 2027 में भी सपा को हार का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का केंद्र बिंदु एक परिवार तक सीमित रहता है और जनता अब सजग हो चुकी है.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर नरेंद्र कश्यप ने विपक्षी दलों से जवाब मांगते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और कूटनीति मजबूत है, जिसका असर वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है. 2027 की जंग से पहले नोएडा से उठी यह सियासी हलचल अब आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत दे रही है.

UP Politics

