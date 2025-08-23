BJP Election Strategy: 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर BJP ने बनाया खास प्लान, जीती और हारी सीटों को कैटेगरी में बांटा, आसानी से समझें!

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है लेकिन बीजेपी ने अभी से ही अपने विधायकों का जहां एक तरफ सर्वे शुरू करवा दिया है तो वहीं दूसरी तरफ 403 विधानसभा सीटों के लिए भी योजना तैयार कर ली है.यूपी में बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर हारी हुई सीटो पर विशेष एक्शन प्लान बना लिया है. इसके तहत यूपी में भाजपा ने 2022 में हारी हुई सीटों को 6 केटेगरी में बांट दिया है और जीती हुआ सीटो को लेकर भी एक्शन प्लान बनाया है.

जीती हुई सीटों को भी 4 केटेगरी में बांटा गया है तो हारी हुई सीटों को 6 कैटेगरी में बांटा गया है. इस तरह आसानी से समझिए

1- बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन सीट पर दूसरे नंबर पर रही उसको a केटेगरी में रखा गया है और यहां पर अभी से पन्ना प्रमुख को सक्रिय करने की योजना है.

2-2022 के चुनावों में भाजपा जिन सीटो पर तीसरे नंबर पर रही उसको b कैटेगरी में रखा गया है और इन सीटों पर बाकायदा संभावित प्रत्याशी के दावेदार की रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ लगातार पदाधिकारियो की बैठक कराई जाएगी.

3-C केटेगरी में मैनपुरी,रायबरेली, आजमगढ़ जैसे जिले में आ रही विधानसभा सीट शामिल किए गए हैं जहां पर सपा या कांग्रेस का प्रभाव पूर्व में ज्यादा रहा है।उन सीट पर लगातार केंद्रीय पदाधिकारियो को एक्टिव रखा जाएगा.

4-D कैटेगरी में भाजपा ने यूपी में उन सीटों को रखा है जो 2022 में तो भाजपा हार गई थी लेकिन उपचुनाव में जीत गयी थी. इन सीटों पर वही पदाधिकारी लगाए जाएंगे जिनके ऊपर उपचुनाव की जीत की जिम्मेदारी दी

5-E कैटेगरी में भाजपा ने अपने सभी सहयोगी दलों की हारी हुई सीटो को रखा है जिन पर भाजपा के बड़े पदाधिकारी सहयोगी दलों के साथ मिलकर इन सीट को दिलाने में मदद करेंगे.

6-मुस्लिम बाहुल्य सीट जहां पर भाजपा 2022 में हारी है वहां पर मुस्लिम मोर्चे के पदाधिकारियों को लगाया जाएगा ताकि मुस्लिम वोट को भाजपा अपने पाले में कर सके.

इसी तरह जीती हुई सीटों को लेकर एक्शन प्लान....

1-a कैटेगरी में उन जीती सीट को रखा गया है जो 2022 में भारी वोट से जीती गयी थी. यहां पर संगठन आश्वस्त होकर पुरानी टीम को ही सक्रिय रखेगा.

2- b कैटेगरी में उन जीती हुई सीट को रखा गया है जो 2022 से पहले 2017 में हार गए थे लेकिन 2022 में जीत गए थे।यहां पर बूथवार आकंलन किया जाएगा कि 2017 में कहां वोट नही मिले और 2022 में उसी बूथ से कितने वोट मिले

3- c कैटेगरी में उन सीटो को रखा गया है जिनपर 2022 में दूसरे दल से भाजपा में आये प्रत्याशी लड़े और जीत गए. इन सीटों पर ये देखा जाएगा कि जीत में प्रत्याशी के योगदान और पार्टी का योगदान कितने प्रतिशत रहा.

4- यूपी में मुस्लिम बाहुल्य इलाको में जिन सीटो पर भाजपा की जीत हुई है उसके लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।इस कैटेगरी में रामपुर,कुंदरकी सीट को शामिल किया गया है.