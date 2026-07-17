/सपा में आम कार्यकर्ता का भविष्य नहीं... अखिलेश यादव पर बरसीं पूजा पाल, कहा- बीजेपी में पाल समाज का बेटा-बेटी भी बन सकता है PM

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लखनऊ: बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया के जरिए तीखा हमला बोला. अपने पोस्ट में उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कार्यशैली की तुलना की. इस दौरान उन्होंने बीजेपी को अवसर देने वाली पार्टी बताया, जबकि सपा पर परिवारवाद और सीमित लोगों तक सत्ता और संगठन को समेटने का आरोप लगाया.
'मुझे गर्व है कि मैं पाल समाज की बेटी हूं'
पूजा पाल ने अपने पोस्ट की शुरुआत अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए की. उन्होंने लिखा, 'अखिलेश यादव जी, आप पूछ रहे थे कि मुझे क्या मिला? आज आपके प्रश्न का जवाब देती हूं.' इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वह पाल समाज की बेटी हैं और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं. पूजा पाल ने लिखा कि बीजेपी में किसी व्यक्ति की पहचान उसके परिवार या वंश से नहीं, बल्कि उसकी क्षमता और मेहनत से होती है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि इस पार्टी में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है.
'यहां हर कार्यकर्ता के लिए आगे बढ़ने का अवसर'
पूजा पाल ने कहा कि बीजेपी में किसी भी समाज का बेटा या बेटी अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ सकता है. उन्होंने लिखा कि पाल समाज का बेटा या बेटी भी विधायक, सांसद, मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकता है.
सपा पर परिवारवाद का आरोप
अपने पोस्ट में पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा कि सपा में अतीक, मुख्तार, आजम और सैफई परिवार के अलावा किसी और का भविष्य न पहले था और न आगे होगा. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में आम कार्यकर्ता के लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं बेहद सीमित हैं.
दरअसल, कुछ दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूजा पाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी में जाने के बाद आखिर पूजा पाल को क्या मिला? इसका जवाब देते हुए पूजा पाल ने ये पोस्ट की है. गौरतलब है कि हाल ही में पूजा पाल ने अखिलेश पर माफियाओं का साथ देने और अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के अपमान का भी आरोप लगाया था.