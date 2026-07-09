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अयोध्या मामले पर पंकज चौधरी का बड़ा बयान, कहा- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद पंकज चौधरी ने मीरजापुर दौरे के दौरान अयोध्या मामले पर कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 09, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:34 PM IST
अयोध्या मामले पर पंकज चौधरी का बड़ा बयान, कहा- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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