अयोध्या मामले पर पंकज चौधरी का बड़ा बयान, कहा- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

मीरजापुर/राजेश मिश्र: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद पंकज चौधरी गुरुवार को मीरजापुर पहुंचे. मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन-पूजन किया. जिला कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए अयोध्या मंदिर में चोरी पर विपक्ष के आरोपों पर कहा कि जो लोग राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया, जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले हैं वह आज राम की बात कर रहे हैं.