यूपी में SP-BJP के बीच होर्डिंग वार शुरू, 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के बाद लखनऊ में लगे i love akhilesh के पोस्टर

I love Akhilesh Yadav Poster: उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पर राजनीति गरमा गई है. आई लव मोहम्मद के जवाब में अब नेताओं के नाम पर लग रहे पोस्टरों ने सूबे की राजनीति को गरमा दिया है.  यह अब एक नया राजनीतिक मुद्दा बन गया है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:29 AM IST
Lucknow poster war
Lucknow poster war

तुषार श्रीवास्तव/लखनऊ: यूपी में SP-BJP के बीच होर्डिंग वार शुरू हो गई है.  लखनऊ में होर्डिंग वार शुरू हो गया है. पहले बीजेपी ने चौराहों पर पोस्टर लगाए जिसके बाद सपा भी इसमें कूद गई  है. रविवार सुबह से ही राजधानी की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगायी गयी होर्डिंग्स की चर्चा हो रही है. लखनऊ में 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के बाद 'आई लव अखिलेश यादव' और 'आई लव पीडीए' की होर्डिंग्स लगाई गई हैं. पढ़ें  पूरी खबर

राजधानी में पोस्टर वार
 प्रदेश के कानपुर जिले से शुरू हुइ इस विवाद  की आंच अब लखनऊ, बरेली से होते हुए लगभग पूरे देश तक पहुंच गई है. बरेली में शुक्रवार को हिंसा के बाद हालात बेकाबू हो गए. इस विवाद के बीच आई लव मोहम्मद की जगह आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुल्डोजर के पोस्टर लखनऊ में लगाए गए. ये पोस्टर शनिवार को बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी ने लगाए.  यह पोस्टर देखते ही देखते वायरल हो गया अब इसी के जवाब में आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर भी लग गए हैं.  समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विवेक सिंह यादव ने आई लव अखिलेश यादव का पोस्टर लगवा दिया है. 

क्या लिखा है पोस्टर पर
सपा नेता की ओर से लगवाए गए इस पोस्टर में अखिलेश यादव की बड़ी-बड़ी फोटो के साथ आई लव शिक्षा, विकास, रोजगार की बात लिखी गई है.  सपा दफ्तर के बाहर लगा यह पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 उधर बरेली हिंसा के बाद से मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है.  हिंसा भड़काने से लेकर प्रदर्शन में शामिल होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है. जिसके बाद से बयानबाजी भी तेज हो गई है.

I love Mohammad के बीच लखनऊ में जगह-जगह लगे 'आई लव योगी जी' के पोस्टर, बुलडोजर का भी फोटो

Muzaffarnagar News: बरेली वाला खतरा पहुंचा मुजफ्फरनगर, प्रिंटिंग मशीन-कंप्यूटर के साथ 5 लोग गिरफ्तार, जिले में धारा 144 लागू
 

I love Akhilesh Yadav PosterUttar Pradesh newslucknow politicsYogi Adityanath news

