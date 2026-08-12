/मिशन 2027! यूपी में Gen-Z को साधने उतरेंगे BJP के युवा नेता, स्कूल-कॉलेजों में सीधे संवाद से टटोलेंगे छात्रों की नब्ज

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UP BJP Gen-Z Outreach/ विशाल रघुवंशी: 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं. जिसके लिए अभी से सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पार्टी ने प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक Gen-Z यानी युवा और नए वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है.
शिक्षा, रोजगार और करियर पर होगी सीधी बात
बीजेपी की इस नई रणनीति के तहत पार्टी के युवा नेता सीधे प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्कूल और कॉलेजों में दस्तक देंगे. वहां वे सीधे तौर पर युवा छात्रों से मुखातिब होंगे और उनसे संवाद करेंगे. पार्टी का मानना है कि युवाओं के बीच जाकर उनकी बात सुनने और उनसे सीधा संपर्क साधने से संगठन की पहुंच धरातल पर और मजबूत होगी. इस दौरान शिक्षा, रोजगार, करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े दूसरे मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे.
जमीनी फीडबैक के आधार पर अभियान
बीजेपी के युवा नेता उनसे डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया जैसे अहम मुद्दों पर युवाओं की समस्याओं, अपेक्षाओं और सीधे फीडबैक लेंगे. इसी फीडबैक के आधार पर बीजेपी आने वाले समय में युवाओं पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम और अभियान तैयार करेगी. बीजेपी की कोशिश युवाओं के बीच संगठन की पहुंच और संवाद को मजबूत करने की है. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस पहल को पार्टी की युवा वोटरों तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.
Gen-Z के बीच सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट और रोजगार जैसे मुद्दों को भी पार्टी की रणनीति में शामिल किया जा सकता है. युवा नेताओं के फीडबैक के आधार पर पार्टी युवा केंद्रित कार्यक्रम और अभियान तैयार कर सकती है.
चुनाव के लिहाज से क्यों अहम है यह दांव?
जानकारों की मानें तो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में Gen-Z और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं का वोट बैंक किसी भी दल की जीत-हार में निर्णायक भूमिका निभाता है. सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में इन युवाओं के साथ वैचारिक और भावनात्मक जुड़ाव बनाना बेहद जरूरी हो गया है. 2027 के चुनावी समर से काफी पहले शुरू की जा रही बीजेपी की यह पहल पार्टी के लिए युवाओं के बीच एक मजबूत कैडर और टिकाऊ वोट बैंक का आधार तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है.
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