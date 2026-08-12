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मिशन 2027! यूपी में Gen-Z को साधने उतरेंगे BJP के युवा नेता, स्कूल-कॉलेजों में सीधे संवाद से टटोलेंगे छात्रों की नब्ज

UP BJP Gen-Z Outreach: उत्तर प्रदेश में बीजेपी के युवा नेता अब स्कूल-कॉलेजों तक पहुंचकर Gen-Z छात्रों से संवाद करेंगे. पार्टी का फोकस युवाओं की समस्याओं, अपेक्षाओं और मुद्दों को समझने पर रहेगा. युवा नेताओं को छात्रों के बीच जाकर सीधा फीडबैक लेने की जिम्मेदारी दी जाएगी. शिक्षा, रोजगार, करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े दूसरे मुद्दों पर उनसे चर्चा की जाएगी.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 12, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:58 AM IST
मिशन 2027! यूपी में Gen-Z को साधने उतरेंगे BJP के युवा नेता, स्कूल-कॉलेजों में सीधे संवाद से टटोलेंगे छात्रों की नब्ज
Image Credit: UP Politics

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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