/मिशन 2027! यूपी में Gen-Z को साधने उतरेंगे BJP के युवा नेता, स्कूल-कॉलेजों में सीधे संवाद से टटोलेंगे छात्रों की नब्ज

चुनाव के लिहाज से क्यों अहम है यह दांव?

जानकारों की मानें तो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में Gen-Z और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं का वोट बैंक किसी भी दल की जीत-हार में निर्णायक भूमिका निभाता है. सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में इन युवाओं के साथ वैचारिक और भावनात्मक जुड़ाव बनाना बेहद जरूरी हो गया है. 2027 के चुनावी समर से काफी पहले शुरू की जा रही बीजेपी की यह पहल पार्टी के लिए युवाओं के बीच एक मजबूत कैडर और टिकाऊ वोट बैंक का आधार तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है.