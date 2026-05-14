अखिलेश के पीडीए के जवाब में भाजपा का कैबिनेट विस्तार और सामाजिक संतुलन

UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति को केवल जातीय जोड़-घटाव से समझना हमेशा अधूरा आकलन रहा है. उत्तर प्रदेश का जितना बड़ा भूगोल है, उतना ही गहरा उसका सामाजिक मन भी है. यहां चुनाव सिर्फ जातियों की गिनती से नहीं जीते जाते, बल्कि भरोसे, नेतृत्व, सुशासन, सुरक्षा, संगठन और सम्मान की राजनीति से जीते जाते हैं. यही कारण है कि 10 मई को हुए योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार को सामान्य राजनीतिक फेरबदल मानना भूल होगी. यह विस्तार 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की स्पष्ट सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक रणनीति का मजबूत संकेत है.

समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाने की कोशिश कर रही है. अखिलेश यादव इसे भाजपा के विरुद्ध एक व्यापक सामाजिक गठबंधन के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं. लेकिन इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यह समाज को विकास, अवसर और सुरक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि जाति, धर्म और चुनावी खांचों में बांटकर देखता है. पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज कोई वोट-बैंक नहीं है कि जिसे केवल नारे से साध लिया जाए. इन समाजों के भीतर भी आकांक्षाएं हैं, सम्मान की चाह है, नेतृत्व में भागीदारी की मांग है और सबसे बढ़कर सुशासन का अनुभव है.

सपा की राजनीति लंबे समय तक कुछ सीमित सामाजिक समूहों के इर्द-गिर्द घूमती रही. पिछड़ों की बात हुई, पर सपा के शासनकाल में कितने ही गैर-यादव पिछड़ों को वास्तविक भागीदारी मिली, यह प्रश्न आज भी जिंदा है. अखिलेश ने दलितों की चिंता तो जताई, लेकिन सपा सरकार में कितने ही गैर-जाटव दलित समाज को सत्ता-संरचना में स्थान मिला, इसका उत्तर भी जनता जानती है. अल्पसंख्यक समाज को भी कई बार केवल राजनीतिक भय और चुनावी ध्रुवीकरण की भाषा में देखा गया. यही कारण है कि पीडीए का नारा जितना आकर्षक मंचों पर दिखता है, जमीन पर उतना ही सीमित और असंतुलित दिखाई देता है.

भाजपा ने 10 मई के योगी कैबिनेट विस्तार के माध्यम से इसी राजनीति का जवाब दिया है. भूपेंद्र सिंह चौधरी को कैबिनेट में स्थान देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज को सम्मान और प्रतिनिधित्व का संदेश दिया गया. मनोज कुमार पांडेय को कैबिनेट मंत्री बनाकर ब्राह्मण समाज और अवध-पूर्वांचल की राजनीतिक संवेदनशीलता को साधा गया. कृष्णा पासवान के माध्यम से दलित और महिला प्रतिनिधित्व को एक साथ महत्व मिला. सुरेंद्र दिलेर को अवसर देकर वाल्मीकि और अनुसूचित जाति समाज को भागीदारी का स्पष्ट संकेत दिया गया. हंसराज विश्वकर्मा अति पिछड़े वर्ग और संगठन से निकले कार्यकर्ता नेतृत्व के प्रतीक हैं. कैलाश सिंह राजपूत के जरिए लोध/ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व मिला. अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर की पदोन्नति ने यह संदेश और मजबूत किया कि भाजपा में काम करने वाले, क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले और समाज से जुड़े चेहरों को आगे बढ़ाया जाता है.

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यह विस्तार केवल जातीय संतुलन नहीं है, बल्कि भाजपा की सामाजिक साझेदारी का व्यावहारिक प्रमाण है. भाजपा किसी एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा करने की राजनीति नहीं करती. भाजपा की राजनीति का आधार है - सबको साथ लेना, सबको अवसर देना और सबको विकास की मुख्यधारा में जोड़ना. यही अंतर भाजपा और सपा की राजनीति के बीच स्पष्ट दिखाई देता है. सपा जहां पीडीए को चुनावी नारे के रूप में आगे बढ़ा रही है, वहीं भाजपा ने दलित, पिछड़े, सवर्ण, जाट, महिला, युवा, किसान और लाभार्थी वर्ग को सत्ता, संगठन और नीति-निर्माण के स्तर पर जोड़ा है.

उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति का इतिहास भी इस बदलाव को समझने के लिए जरूरी है. मंडल राजनीति के बाद पिछड़ा समाज प्रदेश की सत्ता का निर्णायक कारक बना. लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि पिछड़ा समाज कोई एकरूप राजनीतिक इकाई नहीं है. यादव समाज के अलावा कुर्मी, लोध, निषाद, मौर्य, शाक्य, सैनी, पाल, राजभर, विश्वकर्मा जैसे अनेक समुदायों की अपनी आकांक्षाएं और राजनीतिक पहचान हैं. इसी तरह दलित राजनीति भी केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं रह सकती. पासी, वाल्मीकि, कोरी, धोबी और अन्य गैर-जाटव दलित समाज भी सत्ता में सम्मानजनक भागीदारी चाहता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज का प्रभाव, ब्राह्मण मतदाताओं का ऐतिहासिक महत्व और महिला मतदाताओं का तेजी से बढ़ता आत्मविश्वास - इन सबने प्रदेश की राजनीति को पहले से कहीं अधिक व्यापक बना दिया है.

भाजपा ने पिछले दस वर्षों में इसी सामाजिक यथार्थ को समझा है. गैर-यादव पिछड़े, गैर-जाटव दलित, सवर्ण, महिलाएं, युवा, किसान और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी - इन सभी को भाजपा ने अलग-अलग वोट-बैंक नहीं, बल्कि नए उत्तर प्रदेश के सहभागी नागरिक के रूप में देखा. बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, लाभार्थी संपर्क अभियान, सामाजिक सम्मेलन, जाति-समूह आधारित संवाद और स्थानीय नेतृत्व के उभार ने भाजपा को केवल चुनावी दल नहीं, बल्कि समाज के बीच सक्रिय संगठन बनाया है.

योगी सरकार के शासन मॉडल ने इस सामाजिक गठबंधन को और मजबूत किया है. कानून व्यवस्था, माफिया-मुक्त शासन, महिला सुरक्षा, गरीब कल्याण, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, सड़क, एक्सप्रेस-वे, निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर - इन सबने उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन में प्रत्यक्ष बदलाव किया है. यह बदलाव किसी जाति या धर्म की सीमा में बंधा नहीं है. गरीब को राशन मिला तो उसकी जाति नहीं पूछी गई. बहन-बेटियों को सुरक्षा मिली तो उनका सामाजिक वर्ग नहीं देखा गया. किसान को सम्मान निधि मिली, गरीब को घर मिला, परिवार को शौचालय और गैस कनेक्शन मिला - यही भाजपा की लाभार्थी और सुशासन आधारित राजनीति है.

सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अब भी पुराने राजनीतिक चश्मे से उत्तर प्रदेश को देख रही है. उसे लगता है कि कुछ नारों और सामाजिक जोड़-तोड़ से 2027 की लड़ाई जीती जा सकती है. लेकिन उत्तर प्रदेश का मतदाता बदल चुका है. वह सपा से पूछता है कि जब सत्ता थी तब कानून व्यवस्था कैसी थी, महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या थी, निवेश क्यों नहीं आया, माफिया का प्रभाव क्यों था और गरीबों तक योजनाएं क्यों नहीं पहुंचीं. भाजपा इन्हीं प्रश्नों के आधार पर जनता के बीच जाती है और अपने काम का हिसाब देती है.

2027 का विधानसभा चुनाव केवल पीडीए बनाम भाजपा नहीं होगा. यह नारे बनाम भरोसे का चुनाव होगा. यह जातीय वर्गीकरण बनाम सामाजिक प्रतिनिधित्व का चुनाव होगा. यह पुराने समीकरणों बनाम योगी के नेतृत्व में नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं का चुनाव होगा. कैबिनेट विस्तार इसी दिशा में भाजपा की गंभीर तैयारी का हिस्सा है. इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी है, सामाजिक संदेश भी है और चुनावी रणनीति भी.

भाजपा ने साफ कर दिया है कि सत्ता में भागीदारी केवल प्रतीकात्मक नहीं होगी. दलित, पिछड़े, जाट, ब्राह्मण, महिला और अति पिछड़े समाज को सरकार में स्थान देकर पार्टी ने यह दिखाया है कि उसका सामाजिक मॉडल जमीन पर लागू होता है. संगठन में कार्यकर्ता को सम्मान, सरकार में समाज को प्रतिनिधित्व और शासन में जनता को परिणाम - यही भाजपा की ताकत है.

अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला भाजपा के लिए कोई नई चुनौती नहीं, बल्कि पुराने जातीय समीकरणों को नए नाम से बेचने का प्रयास है. उत्तर प्रदेश की जनता अब नारे की चमक से अधिक शासन की विश्वसनीयता देखती है. भाजपा ने पिछले एक दशक में जो सामाजिक गठबंधन, संगठनात्मक शक्ति और विकास का भरोसा तैयार किया है, वही 2027 में भाजपा की विजय का आधार बनेगा. योगी नेतृत्व, मजबूत संगठन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास मंत्र के साथ भाजपा उत्तर प्रदेश में फिर बहुमत की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास रखती है. 2027 में जनता एक बार फिर उसी राजनीति को चुनेगी जो सुरक्षा देती है, सम्मान देती है, विकास देती है और समाज के हर वर्ग को भागीदारी देती है.

(अणिमा सोनकर दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की सहायक प्रोफेसर हैं तथा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक हैं)