एक फोटो से बढ़ी हलचल! जब सलमान से मिले अखिलेश… क्या है इस मुलाकात के पीछे का असली राज?

Salman Khan Akhilesh Yadav Meeting: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष अखिलेश की हालिया मुलाकात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दोनों की एक साथ खिंचवाई गई तस्वीर ने राजनीति और फिल्मी दुनिया के चाहने वालों के बीच खासा उत्साह पैदा कर दिया है.

दरअसल, अखिलेश यादव ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सलमान खान के साथ एक तस्वीर साझा की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने हिंदी में छोटा सा कैप्शन लिखा कि 'मुंबई मिलन'. पोस्ट शेयर होते ही सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से फैल गई और राजनीतिक समर्थकों के साथ-साथ सलमान खान के फैंस ने भी इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी.

वहीं अगर सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म Battle of Galwan में नजर आने वाले हैं. यह एक एक्शन-वॉर ड्रामा फिल्म है, जो साल 2020 में भारत और चीन के बीच हुए Galwan Valley clash पर आधारित है. इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीनी सैनिकों के भी हताहत होने की खबरें सामने आई थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म के टीजर में सलमान खान भारतीय सेना के एक अधिकारी के किरदार में दिखाई दे रहे हैं. टीजर में ऊंचे पहाड़ी इलाकों, कड़ाके की ठंड और सैनिकों के बीच होने वाली नजदीकी लड़ाई के दृश्य दिखाए गए हैं, जो वास्तविक परिस्थितियों का एहसास कराते हैं.

फिल्म के गानों की भी चर्चा हो रही है. वैलेंटाइन डे के मौके पर फिल्म का रोमांटिक गीत 'Main Hoon' रिलीज किया गया था. इससे पहले जनवरी में 'Maatrubhumi' गाना जारी हुआ था, जिसे संगीतकार हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है. इसके बोल समीर अंजान ने लिखे हैं, जबकि इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है. फिल्म में अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका निभा रही हैं. यह फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

और पढे़ं: 'चूहे की मौत भी हुई तो पूरा खानदान खत्म करा दूंगा...' होली मिलन समारोह में BJP नेता का विवादित बयान, वीडियो वायरल

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के एक सवाल पर हंगामा बरपा...'अवसर' सवाल के जवाब में 'पंडित' विकल्प...डिप्टी सीएम ने भी जताई कड़ी आपत्ति

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!