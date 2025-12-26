कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड्यंत्र हुआ.....BJP ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर क्या बोल गए बृजभूषण शरण सिंह?

UP Politics: भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उन्नाव रेप कांड में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं. कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ खड्यंत्र हुआ था, जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी खड़यंत्र हुआ था. उसके बाद मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उसे खड्यंत्र से बाहर निकल गया. लेकिन वह उसे खड्यंत्र यंत्र से बाहर नहीं निकाल पाए.

'कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड्यंत्र हुआ'

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड्यंत्र हुआ था और वह खड्यंत्रकारी आज भी खड्यंत्र कर रहे हैं. वह लोग कहीं से प्रेरित हैं, उनके पीछे कोई ना कोई है. खैर मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है. एक तरीके से कोर्ट ने उनको जमानत दी है तो कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए. इस धरने और प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है.

'सुप्रीम कोर्ट जा सकता है परिवार'

उन्होंने आगे कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर जब जेल में थे उनके परिवार के लोग उनके लाखों समर्थक का धरना प्रदर्शन करते, लेकिन उन्होंने तो धरना प्रदर्शन नहीं किया. वह जेल चले गए और उन्होंने तीन से चार साल का इंतजार किया. जेल में थे जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसके अधीन छूट करके आए हैं. इसमें किसी को क्या दिक्कत है?. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह देश धरना प्रदर्शन से चलेगा क्या?. अगर वह लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उनका अधिकार है.

'ब्राह्मण विधायकों की बैठक, गलत नहीं'

वहीं, लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों ने लखनऊ में बैठक की है, इसमें गलत कहां से है?. अगर ब्राह्मण समाज के विधायक लखनऊ में इकट्ठा हुए आपस में परिचय किया, भोजन किया हाल-चाल जाना. प्रदेश के या देश की समस्याओं पर चर्चा की, सामाजिक ताने-बाने की चर्चा की, तो इसमें गलत क्या है?. मुझे तो कोई गलत नहीं दिखाई पड़ता.

'मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है'

उन्होंने कहा कि इसके पहले कुछ क्षत्रिय समाज की बैठक हुई थी. कुछ नेता उनके भी बैठे थे, तब मैंनें जरूर कहा था कि अच्छा है. मेरे कहने का मतलब है कि आज लोग साथ बैठने को तैयार नहीं हैं तो भाई जो साथ नहीं बैठना चाह रहा है वह ना बैठे. मैं अपने साथ बैठाना चाहता हूं इसलिए मैं कहता हूं कि क्षत्रिय होने पर मुझे गर्व है, लेकिन मैं सब कुछ साथ लेकर के चलता हूं. उससे ज्यादा मुझे गर्व है.

बेटे ने गलत नहीं कहा, जनता चाहेगी तो जरूर लड़ूंगा

उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रकथा जो हम करवाने जा रहे हैं, यह सब लोगों को जोड़ने के लिए करवाने जा रहे हैं, जो हमारा सनातन बिखरा हुआ है, उसे एक सूत्र में पिरोने होने जा रहे हैं. हमारा यही प्रयास है. बृजभूषण शरण सिंह ने अपने 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि मेरे बेटे ने कोई गलत नहीं कहा है. जनता अगर कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा. अब मैं जानता हूं कि जनता मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी. जनता सिर्फ कहेगी ही नहीं बल्कि मेरे चुनाव लड़ने के लिए जुलूस निकालेगी. 6 महीना पहले से ही जुलूस निकालना शुरू हो जाएगा कि नेताजी को चुनाव लड़वाईये.

