‘फर्जी वोट हटाओ.. लोकतंत्र बचाओ’ बृजेश पाठक बोले- जनता जान चुकी है विपक्ष का खेल

Brijesh Pathak: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए फर्जी मतदाताओं पर निर्भर हैं. यही वजह है कि जब चुनाव आयोग मतदाता सूची की जांच कर फर्जी नाम हटाने की प्रक्रिया चला रहा है, तो ये दल इसका विरोध कर रहे हैं. बृजेश पाठक ने कहा कि आयोग ने हर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है ताकि केवल सही और पात्र मतदाता ही वोट डाल सकें. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह प्रक्रिया पारदर्शी है तो फिर विपक्ष को इससे दिक्कत क्यों है.

विपक्ष को हार का डर

बृजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस अभियान से परेशान हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि विपक्ष का मकसद केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना है. उन्होंने कहा कि आज भाजपा जनता के लिए काम कर रही है. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. इसलिए वे फर्जी मतदाताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

जनता भाजपा की नीतियों से खुश

डिप्टी सीएम ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से देश और प्रदेश के लोग खुश हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कभी जनता के हितों से समझौता नहीं किया. हमने गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाईं और विकास को प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में चर्चा में है. हर कोई यूपी के विकास मॉडल की बात कर रहा है. यह प्रदेश अब देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप

बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा में लोकतंत्र की जगह परिवारवाद ने ले ली है. “जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो अखिलेश यादव केवल अपने परिवार के लोगों को ही देखते हैं. वे उन कार्यकर्ताओं के हिस्से की चिंता नहीं करते जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की.” उन्होंने कहा कि भाजपा इससे बिलकुल अलग है. “हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रहे हैं. हमारी सरकार हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त करने का काम कर रही है.”

इंडिया गठबंधन पर व्यंग

बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर बृजेश पाठक ने कहा कि इंडिया गठबंधन के भीतर भी असहमति बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जब महागठबंधन ने घोषणापत्र जारी किया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन का आंतरिक मामला है लेकिन इससे स्पष्ट है कि अंदरूनी मतभेद गहराते जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा क्योंकि जनता का भरोसा आज भी नीतीश कुमार और भाजपा पर कायम है.”

भाजपा की जीत पर भरोसा

बृजेश पाठक ने कहा कि भाजपा की नीतियां जनता तक पहुंच रही हैं. विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण की वजह से लोगों का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी वर्ग या धर्म के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए काम कर रही है. यही हमारी ताकत है और यही हमें चुनाव में फिर से जीत दिलाएगी.