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UP Politics: हाथरस के जाटलैंड 'सादाबाद' से चुनावी बिगुल फूंकेगी BSP, आज हुंकार भरेंगे आकाश आनंद

UP Politics: बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं. पार्टी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी शंखनाद के लिए जाटलैंड के नाम से मशहूर जिले की सादाबाद विधानसभा सीट को चुना है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 10, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:48 AM IST
UP Politics: हाथरस के जाटलैंड 'सादाबाद' से चुनावी बिगुल फूंकेगी BSP, आज हुंकार भरेंगे आकाश आनंद
Image Credit: Hathras News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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