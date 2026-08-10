UP Politics: हाथरस के जाटलैंड 'सादाबाद' से चुनावी बिगुल फूंकेगी BSP, आज हुंकार भरेंगे आकाश आनंद

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लखनऊ/हाथरस: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने अपनी बिसात बिछाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. बसपा आज हाथरस जिले के प्रसिद्ध जाटलैंड कहे जाने वाले सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनावी अभियान का बिगुल फूंकने जा रही है. इस रैली को संबोधित करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बसपा के नेशनल कॉर्डिनेटर आकाश आनंद खुद सादाबाद पहुंच रहे हैं.आकाश आनंद की इस जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
डॉ. अविन शर्मा को मिल सकती है जिम्मेदारी
बहुजन समाज पार्टी की स्थापित परंपरा के अनुसार, पार्टी चुनाव से पहले किसी भी चयनित उम्मीदवार को सीधे प्रत्याशी घोषित करने के बजाय पहले संबंधित विधानसभा क्षेत्र का 'प्रभारी' नियुक्त करती है. सूत्रों के अनुसार, आज की जनसभा में आकाश आनंद सादाबाद सीट से डॉ. अविन शर्मा के नाम का ऐलान कर उन्हें विधानसभा प्रभारी बना सकते हैं.
'2017 की बीजेपी लहर' में भी बसपा ने जमाया था कब्जा
सादाबाद विधानसभा सीट बसपा के लिए रणनीतिक रूप से बेहद खास मानी जाती है. 2017 के विधानसभा चुनावों में जब पूरे प्रदेश में प्रचंड 'भाजपा लहर' थी, तब भी सादाबाद सीट पर बसपा के कद्दावर नेता रामवीर उपाध्याय ने साइकिल और कमल दोनों को पछाड़ते हुए जीत दर्ज की थी.
सोशल इंजीनियरिंग
बसपा एक बार फिर ब्राह्मण, दलित और स्थानीय जाट मतदाताओं के गठजोड़ यानी अपने पुराने 'सोशल इंजीनियरिंग' फार्मूले के सहारे जाटलैंड के इस सियासी किले को फतह करने की रणनीति बना रही है. इसी रणनीति के तहत दूसरी बार युवा ब्राह्मण चेहरे के रूप में डा.अविन शर्मा को कमान सौंपी जा रही है, ताकि 2017 की जीत की पुनरावृत्ति की जा सके.
क्या कहते हैं सादाबाद के सियासी समीकरण?
यह सीट हर चुनाव में अपना मिजाज बदलती रही है. सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में जाट, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं का खासा प्रभाव माना जाता है. पिछले तीन चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि सादाबाद सीट पर हर बार जनता ने अलग पार्टी (2012 में सपा, 2017 में बसपा, 2022 में रालोद) को मौका दिया है.
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