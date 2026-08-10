UP Politics: हाथरस के जाटलैंड 'सादाबाद' से चुनावी बिगुल फूंकेगी BSP, आज हुंकार भरेंगे आकाश आनंद

लखनऊ/हाथरस: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने अपनी बिसात बिछाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. बसपा आज हाथरस जिले के प्रसिद्ध जाटलैंड कहे जाने वाले सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनावी अभियान का बिगुल फूंकने जा रही है. इस रैली को संबोधित करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बसपा के नेशनल कॉर्डिनेटर आकाश आनंद खुद सादाबाद पहुंच रहे हैं.आकाश आनंद की इस जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं.