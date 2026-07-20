/Mission 2027: बसपा का बड़ा दांव! मायावती ने बाराबंकी सदर और सुल्तानपुर की लंभुआ सीट पर घोषित किए प्रभारी, जानें किसे मिला मौका?

सभी 403 सीटों पर सम्मेलनों की तैयारी

बसपा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पार्टी ने चुनाव के लिए एक बेहद आक्रामक और जमीनी रणनीति तैयार की है. इसके तहत प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष सम्मेलनों का आयोजन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में ऐसे सम्मेलन करने के निर्देश दिए गए. इन्हीं सम्मेलनों के जरिए पार्टी स्थानीय कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी और हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रभारी प्रत्याशियों के नामों का सार्वजनिक एलान करेगी.