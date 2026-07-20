/Mission 2027: बसपा का बड़ा दांव! मायावती ने बाराबंकी सदर और सुल्तानपुर की लंभुआ सीट पर घोषित किए प्रभारी, जानें किसे मिला मौका?

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विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और प्रत्याशियों की जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी ने राज्य की दो और महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर प्रभारियों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है.
बाराबंकी और सुल्तानपुर में मिले नए प्रभारी
पार्टी आलाकमान के निर्देशानुसार, बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट से मोहम्मद मुबाशिर को प्रभारी नियुक्त किया गया है. वहीं दूसरी ओर, सुल्तानपुर जिले की लंभुआ विधानसभा सीट पर शैलेंद्र कुमार सिंह को प्रभारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
गौरतलब है कि बसपा की राजनीतिक परंपरा रही है कि पार्टी जिस नेता को विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी घोषित करती है, आगामी चुनाव में उसी प्रभारी को आधिकारिक प्रत्याशी बनाए जाने की पूरी संभावना होती है. ऐसे में इन दोनों नेताओं का टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है.
सभी 403 सीटों पर सम्मेलनों की तैयारी
बसपा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पार्टी ने चुनाव के लिए एक बेहद आक्रामक और जमीनी रणनीति तैयार की है. इसके तहत प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष सम्मेलनों का आयोजन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में ऐसे सम्मेलन करने के निर्देश दिए गए. इन्हीं सम्मेलनों के जरिए पार्टी स्थानीय कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी और हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रभारी प्रत्याशियों के नामों का सार्वजनिक एलान करेगी.
इन दो प्रभारियों की घोषणा के बाद साफ है कि बसपा ने अन्य राजनीतिक दलों से पहले अपने उम्मीदवारों को जमीन पर उतारकर बढ़त बनाने की कवायद तेज कर दी है.
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