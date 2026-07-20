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Mission 2027: बसपा का बड़ा दांव! मायावती ने बाराबंकी सदर और सुल्तानपुर की लंभुआ सीट पर घोषित किए प्रभारी, जानें किसे मिला मौका?

UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी आलाकमान ने दो और महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 20, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:35 PM IST
Mission 2027: बसपा का बड़ा दांव! मायावती ने बाराबंकी सदर और सुल्तानपुर की लंभुआ सीट पर घोषित किए प्रभारी, जानें किसे मिला मौका?
Image Credit: mayawati (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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