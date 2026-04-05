अखिलेश की 'अम्बेडकर भक्ति' पर BSP का तंज: कभी मुलायम सिंह की जयंती मनाई नहीं, अब दलितों को बेवकूफ बनाने का खेल शुरू

UP Politics: यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती को बूथ लेवल तक मनाने की घोषणा की है, जिसे लेकर बहुजन समाज पार्टी ने उन पर हमला बोला है. प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सपा अध्‍यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्‍होंने कभी अपने पिता मुलायम सिंह की जयंती नहीं मनाई, वो बीएसपी के वोटर को बेवकूफ बनाने के लिए अंबेडकर जयंती मनाने की बात कह रहे हैं.

क्यों नहीं मनाई पिता की जयंती

अखिलेश यादव की अंबेडकर जयंती को बूथ लेवल तक मनाने की घोषणा बसपा को पसंद नहीं आई है. बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि उन्होंने अपने पिता की जयंती क्यों नहीं मनाई? उन्होंने कहा कि पिता को सम्मान दे न पाए और अब अखिलेश यादव बहुजन समाज को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

संभल का बंदला था नाम

विश्वनाथ लाल ने कहा कि बसपा सरकार में डॉ. अंबेडकर के नाम पर बने जिले का नाम अखिलेश यादव ने बदल कर संभल किया था, वो आज अंबेडकर जयंती की बात कह रहे हैं. मायावती सरकार के दौरान संभल का नाम बदलकर के भीमनगर किया गया था, जिसे अखिलेश यादव की सरकार आने पर वापस संभल कर दिया गया था.

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परिवर्तन स्थल को बताते थे अय्याशी का अड्डा

अखिलेश को टारगेट करते हुए विश्वनाथ पाल ने कहा कि, बाबा साहब के नाम पर लखनऊ में बने परिवर्तन स्थल को मैरिज लॉन बना रहे थे. बाबा साहब के नाम पर बने परिवर्तन स्थल को अखिलेश यादव अय्याशी का अड्डा बताते थे. अब अखिलेश बाबा साहब की जयंती बनाने का नाटक कर कर रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि ऐसे लोग जो अंबेडकर जयंती मनाने का नाटक कर रहे हैं, इस नाटक को बाबा साहेब के अनुयायी और बहुजन समाज समझ रहा है.

अखिलेश यादव ने किया था ऐलान

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि संविधान खतरे में है और संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को ग्राम स्तर पर बीआर आंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी, जहां ‘संविधान के सामने मौजूद संकट’ पर चर्चा की जाएगी. बहुजन समाज पार्टी ने इसे पूरी तरह से "चुनावी पैंतरा" करार दिया है.

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