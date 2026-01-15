Advertisement
सबका साथ, अकेला चलो का नारा… 2027 के चुनाव के लिए सियासी मिसाल, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी ‘सोशल इंजीनियरिंग'

Mayawati Birthday: बहुजन समाज पार्टी प्रमुख सुश्री मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की.  इस दौरान उन्होंने प्रदेश की राजनीति पर खुलकर बात की और समाजवादी पार्टी-कांग्रेस और बीजेपी पर सीधा निशाना साधा. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 15, 2026, 12:13 PM IST
BSP chief Mayawati
Mayawati Birthday: BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन के अवसर पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश दिया.  इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी-कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए साफ कहा कि बीएसपी किसी से डरने या झुकने वाली नहीं है और आने वाले विधानसभा चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी.  मायावती ने कहा कि उनका जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ता ‘जनकल्याणकारी दिवस’ के रूप में मनाते हैं.  उन्होंने प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं. 

सरकारी योजनाओं पर सवाल
मायावती ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार उनकी सरकार की योजनाओं के नाम और स्वरूप बदलकर लागू कर रही है, लेकिन योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा.  उन्होंने कहा कि बीएसपी सरकार के दौरान संतों और महापुरुषों के नाम पर अनेक स्मारक व स्थल बनाए गए, जिनकी आज विरोधी पार्टियां नकल कर रही हैं. 

‘मुंह में राम, बगल में छुरी’
विपक्ष पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि विरोधी दलों की स्थिति 'मुंह में राम, बगल में छुरी जैसी'  है.  उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन संतों-महापुरुषों के बताए रास्ते पर लगाया है और जब तक जीवित रहेंगी और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वंचित और शोषित वर्गों के लिए काम करती रहेंगी. 

ईवीएम और षड्यंत्र का जिक्र
मायावती ने ईवीएम को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि यह उनकी पार्टी की मुश्किलें न बढ़ाए.  उन्होंने दावा किया कि विरोधियों के षड्यंत्रों का लेखा-जोखा वह अपने संघर्षमय जीवन और बीएसपी मूवमेंट के जरिए जनता के सामने रखेंगी.  साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को सचेत रहने की अपील की. 

ब्राह्मण समाज पर बड़ा बयान
मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, न ही किसी के 'बाटी-चोखा' की.  उन्होंने दावा किया कि बीएसपी सरकार में ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान और प्रतिनिधित्व मिला, जबकि आज वे सरकार में उपेक्षित हैं. उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर अत्याचार रोकने के लिए बीएसपी की सरकार बेहद जरूरी है. 

सपा पर गंभीर आरोप
मायावती ने सपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस दौर में गुंडों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था और एक खास समाज को छोड़कर बाकी सभी को प्रताड़ित किया गया.  उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि सपा के गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया था. 

सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का दावा
मायावती ने कहा कि बीएसपी ने यादव समाज सहित हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा है और आगे भी रखेगी.  उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बहुजन समाज सभी को साथ लेकर चलती है. 

अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीएसपी आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी.  उन्होंने दावा किया कि यूपी की जनता बीएसपी को सत्ता में लाना चाहती है, क्योंकि देश और प्रदेश को कमजोर करने की साजिशें चल रही हैं और जातिवादी पार्टियां इसमें शामिल हैं.

