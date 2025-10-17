मायावती ने 2027 के लिए खेला 'युवा कार्ड', आकाश आनंद और कपिल मिश्रा पर खेला दांव! कहा- "एक पार्टी का भविष्य, दूसरा भरोसोमंद..."

तुषार श्रीवास्तव /लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर न सिर्फ पार्टी की ताकत दिखाई, बल्कि भविष्य की स्क्रिप्ट भी लिख दी. लखनऊ की विशाल रैली में आकाश आनंद को भविष्य का वारिस और सतीश चंद्रा मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा को भरोसेमंद युवा चेहरा बताते हुए मायावती ने साफ संकेत दिया कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बसपा युवा नेतृत्व पर दांव लगाएगी. लेकिन क्या ये ''सलीम-जावेद'' जोड़ी बसपा को फिर से सत्ता की दौड़ में ला पाएगी?

मायावती ने आकाश आनंद और कपिल मिश्रा को किया लॉन्च!

कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा की महारैली ने यूपी की सियासत में नया अध्याय लिखा गया. समर्थकों की मौजूदगी में मायावती ने आकाश आनंद के साथ स्टेज शेयर किया. मायावती ने कहा, जिस तरह आपने कांशीराम जी और मेरा साथ दिया, वैसे ही आकाश आनंद को दें. वो पार्टी का भविष्य हैं. ये पहली बार था जब आकाश को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई. पहले निष्कासन के बाद ये उनका कमबैक है. लेकिन सरप्राइज ये था कि मायावती ने बसपा के ब्राह्मण फेस सतीश चंद्रा मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा को भी लॉन्च किया.

मायावती ने कपिल मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा, "कपिल पार्टी के भरोसेमंद युवा नेता हैं." राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये जोड़ी जातिगत समीकरण साधने का प्रयास है.आकाश दलित वोटरों के लिए, कपिल ब्राह्मण और युवाओं के लिए. बसपा अब 2027 के लिए ''युवा कार्ड'' खेल रही है, जहां मायावती संगठन पर फोकस करेंगी और आकाश-कपिल ग्राउंड पर कैंपेन करेंगे.

लखनऊ में मायावती की रैली उनके शक्ति प्रदर्शन की राजनीतिक गलियारे में हर तरफ चर्चा हो रही है. लेकिन सवाल ये है—क्या परिवारवाद को बढ़ावा देकर पार्टी अपनी पुरानी छवि से उबर पाएगी? मायावती ने पूर्व लीडर्स को लौटने का दरवाजा भी खोला है, लेकिन विपक्ष हमलावर है.

सपा नेता मनोज यादव का मायावती पर तंज

सपा नेता मनोज यादव ने तंज कसते हुए कहा, "बसपा खुद को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मायावती योगी जी की तारीफ कर रही हैं, शोषित-वंचितों पर अत्याचार पर चुप. आकाश को एक-दो बार लॉन्च किया, अब कपिल मिश्रा को. वो बस लॉन्च पैड बनकर रह जाएंगे.

भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, "यूपी में जातिवादी राजनीति के दिन लदने वाले हैं. बसपा- सपा जैसी पार्टियां परिवारवाद और जाति भावनाओं को भड़का रही हैं. ये बुझते दीपक का संघर्ष है."

सवाल उठ रहा है कि क्या आकाश आनंद और कपिल मिश्रा की युवा जोड़ी 2027 में बसपा की पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखेगी क्योंकि पहले आकाश आनंद अब बसपा के सीनियर नेता कपिल मिश्रा को मंच से भरोसेमंद युवा नेता के रूप में लॉन्च किया देखना ये होगा कि दोनों युवा नेताओं को जोड़ी बसपा को कितनी ऊंचाइयों पर ले जा पाती है?

