'वंदे मातरम' बहस पर मायावती की नसीहत: राजनीतिक ड्रामे के बजाय 'Gen-Z' की बेरोजगारी और बाढ़ पर ध्यान दें सरकारें

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UP Politics: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बहस चल रही है. बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर आमने-सामने हैं. बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश में 'वंदे मातरम' गायन को लेकर छिड़ी नई बहस और संसद में पास हुए कानून पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों समेत सभी राजनीतिक दलों को बुनियादी और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है. मायावती ने कहा कि वंदे मातरम को पूरा गाने या केवल शुरुआती दो छंद (पैरा) गाने को लेकर जारी राजनीति बिल्कुल अनुचित है.
1. देश में वन्दे मातरम् गायन को पूरा गाना है या शुरू के दो छंद (पैरा) गाना है या नहीं गाना है, इसको लेकर जो इस समय में देश में राजनीति चल रही है, यह ठीक नहीं है और इस मामले में हमारी पार्टी का यही कहना है कि वन्दे मातरम् गायन को लेकर अभी हाल ही में संसद में जो क़ानून पास किया गया…
— Mayawati (@Mayawati) August 21, 2026
कानून बदलने की राजनीति
बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के दौरान केंद्र और राज्यों में राजनीतिक दल अपने स्वार्थ या जनता का ध्यान अपनी कमियों से भटकाने के लिए एक-दूसरे के बनाए कानूनों को बदलते रहते हैं.
युवाओं और 'Gen-Z' के मुद्दों पर जोर
मायावती ने जोर देकर कहा कि इस समय देश को बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं, 'जेन-जी' (Gen-Z) छात्र-छात्राओं और स्कूली बच्चों ('जी-अल्फा') से जुड़ी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने की सख्त जरूरत है.
बाढ़ से जान-माल की हानि पर चिंता
उन्होंने देश के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ और उससे हो रहे नुकसान को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि केंद्र, राज्य सरकारों और सभी दलों को बयानबाजी छोड़कर पीड़ितों को राहत पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए.
कब शुरू हुआ मतभेद
वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस में विवाद 15 अगस्त को शुरू हुआ था. भाजपा ने कांग्रेस मुख्यालय के स्वतंत्रता दिवस समारोह का वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि पूरा वंदे मातरम गाए जाने के दौरान सोनिया गांधी ने इसे रोकने की कोशिश की और राहुल गांधी भी असहज दिखे. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरा वंदे मातरम गाया गया था.
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