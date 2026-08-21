'वंदे मातरम' बहस पर मायावती की नसीहत: राजनीतिक ड्रामे के बजाय 'Gen-Z' की बेरोजगारी और बाढ़ पर ध्यान दें सरकारें

UP Politics: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर बहस चल रही है. बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर आमने-सामने हैं. बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश में 'वंदे मातरम' गायन को लेकर छिड़ी नई बहस और संसद में पास हुए कानून पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों समेत सभी राजनीतिक दलों को बुनियादी और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है. मायावती ने कहा कि वंदे मातरम को पूरा गाने या केवल शुरुआती दो छंद (पैरा) गाने को लेकर जारी राजनीति बिल्कुल अनुचित है.