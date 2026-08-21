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'वंदे मातरम' बहस पर मायावती की नसीहत: राजनीतिक ड्रामे के बजाय 'Gen-Z' की बेरोजगारी और बाढ़ पर ध्यान दें सरकारें

UP Politics: वंदे मातरम के गायन को लेकर देश में चल रही राजनीतिक बहस के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति करना उचित नहीं है. कांग्रेस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के केवल दो छंद गाने पर ही अड़ी हुई है. पूरे मामले पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है.

Published: Aug 21, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:09 AM IST
'वंदे मातरम' बहस पर मायावती की नसीहत: राजनीतिक ड्रामे के बजाय 'Gen-Z' की बेरोजगारी और बाढ़ पर ध्यान दें सरकारें
Image Credit: UP Politics

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