UP Politics: चाल-चरित्र-चेहरा दलित विरोधी.. PDA Diwas के ऐलान पर मायावती ने खोला सपा का ‘पुराना हिसाब’, दिला दी गेस्ट हाउस कांड की याद

UP Politics: उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है. जहां एक ओर समाजवादी पार्टी ने कांशीराम जयंती पर पीडीए दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है, वहीं इस पर बसपा सुप्रीमो ने सपा को अपने निशाने पर ले लिया है. मायावती ने न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि समाजवादी पार्टी को 1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद भी दिलाई.

समाजवादी पार्टी पर मायावती का हमला

बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बहुजन समाज और मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी से सावधान रहने की सलाह दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'जैसा कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी (सपा) का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बीएसपी विरोधी तथा 'बहुजन समाज' में जन्में महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान का नहीं बल्कि जग-जाहिर तौर पर इनके अनादर, अपमान व तिरस्कार का ही रहा है. इस बारे में मीडिया सहित इनका पीडीए (PDA) भी अच्छी तरह से जानता है.'

PDA दिवस मनाना सिर्फ नाटकबाजी-मायावती

मायावती ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ' बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती पर सपा पीडीए दिवस मनायेगी, जो कि यह सपा की समय-समय पर की जाने वाली विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाजी के सिवाय कुछ भी नहीं है. अर्थात् सपा का इस प्रकार का व्यवहार शुद्ध रूप से इन उपेक्षित वर्गों के वोटों का स्वार्थ हेतु केवल छलावा व दिखावा है, जैसाकि अन्य विरोधी पार्टियां भी इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ की खातिर अक्सर कई मौकों पर ऐसे ही दिखावा व छलावा करती नज़र आती हैं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'वास्तव में दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीएसपी विरोधी रवैये के साथ-साथ बहुजन समाज में जन्में महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के अनादर, अपमान व तिरस्कारी रवैये तथा इन वर्गों के शोषण, अत्याचार व जुल्म-ज़्यादती का लम्बा इतिहास है, जिसे कभी भी भुलाया जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव लगता है.'

गेस्ट हाउस कांड की दिलाई याद

बसपा सुप्रीमो यहीं नहीं रूकीं गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए लिखा, 'वैसे सपा के इस जातिवादी इतिहास की शुरुआत ख़ासकर सन 1993 में सपा व बीएसपी की गठबंधन से होती है. जब गठबंधन सरकार और दलित एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों पर अन्याय-अत्याचार रोकने की पहली शर्त के बावजूद तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने अपना रवैया नहीं बदला. जिसकी वजह से बीएसपी को 1 जून 1995 को सपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेना पड़ा था. फिर उसके बाद 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस काण्ड कराकर मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया गया, वह सब काली क्रूरता सरकारी रिकार्ड के साथ-साथ इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है.'

अखिलेश यादव पर साधा जोरदार निशाना

एक और वाक्या जिक्र करते हुए मायावती ने लिखा कि सपा को सत्ता में बैठाने वाले ख़ासकर मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर-सम्मान से जुड़े मामले में उनके नाम पर नया ज़िला बनाने को सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया था. जब बीएसपी की सरकार ने कासगंज को जिला मुख्यालय का दर्जा व सम्मान देते हुए कांशीराम नगर नाम से नया जिला बनाया, तो यह वर्तमान सपा मुखिया अखिलेश यादव के भी गले के नीचे से नहीं उतरा, जिसे फिर सपा ने अपनी सरकार बनते ही अपनी घोर जातिवादी व द्वेषपूर्ण नीति एवं दलित विरोधी रवैया अपनाते हुए अन्य जिलों व संस्थानों आदि के नामों की तरह इसका नाम भी बदल दिया, जो कि बहुजन समाज के साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है?

मायावती की बहुजन समाज से अपील

बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसे कई मामलों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी से जवाब मांगा है. इसके साथ ही उन्होंने अपील करते हुए पोस्ट के आखिरी में लिखा, 'सपा के इन सब दलित विरोधी व जातिवादी कृत्यों को ध्यान में रखकर बहुजन समाज के लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिये, यही बीएसपी की अपील है'



