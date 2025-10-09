BSP Rally in Lucknow: लखनऊ में BSP की महारैली, मायावती के साथ मंच पर दिखेंगे ये चेहरे, 5 लाख की भीड़ आने की उम्मीद

BSP Maharally Lucknow: आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अपनी संगठनात्मक शक्ति और दलित समुदाय के बीच अपने प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़े स्तर पर आयोजन करने जा रही है. इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से 5 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है. मायावती 3 घंटे मंच पर मौजूद रहेंगी. रैली से पहले ही स्वर्गीय कांशीराम की पुण्य तिथि पर होने वाली रैली के लिए बसपा समर्थक पूरे जोश में हैं. बसपा रैली को लेकर शहर में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है.

कांशीराम की 19वें परिनिर्वाण दिवस पर शक्ति प्रदर्शन

बसपा संस्थापक कांशीराम की 19वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर मायावती न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करेंगी, बल्कि सत्ता में वापसी के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प भी दिलाएंगी.

कहां होगा कार्यक्रम

यह कार्यक्रम लखनऊ स्थित पुरानी जेल रोड पर बने बीएसपी स्मारक स्थल पर सुबह 9 बजे से शुरू होगा. बीएसपी चीफ मायावती इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी. वह सर्वप्रथम कांशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी. फिर इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी. इस महत्वपूर्ण आयोजन में उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से बसपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है.

मायावती के साथ मंच पर दिखाई देंगे ये चेहरे

इस बार मायावती मंच पर अकेले नहीं दिखेंगी. उनके भाई आनंद कुमार, भतीजा आकाश आनंद के साथ-साथ वरिष्ठ नेता सतीश चंद्रा मिश्रा, उमाशंकर सिंह भी मंच पर मौजूद रहेंगे. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मंच से मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को नेतृत्व की भूमिका में आगे कर सकती हैं.

यूपी की राजनीति में i love पोस्टर का सिलसिला लगातार जारी

I love muhhamd के पोस्टर के जवाब में I love yogi , I love Akhilesh के पोस्टर लगाए गए अब इस पोस्टर वार में BSP भी कूद गई है बसपा के रैली स्थल पर I love muhammad और I love BSP का पोस्टर लगा है

चुनावी रणनीति के साथ शक्ति का प्रदर्शन

यह रैली बीएसपी के लिए केवल स्मृति सभा नहीं, बल्कि राजनीतिक वापसी का प्रतीक है. हाल के सालों में पार्टी को चुनावी झटके लगे हैं, लेकिन मायावती का मानना है कि कांशीराम के विचारों से प्रेरित होकर पार्टी फिर से सत्ता की कमान संभाल सकती है. यह विशाल रैली उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा पार्टी की बिखरी हुई ऊर्जा को दोबारा एकजुट करने के एक बड़े प्रयास के रूप में देखी जा रही है. इस आयोजन के जरिए मायावती यह कहने कहने की कोशिश करेंगी कि निरंतर चुनावी पराजयों के बावजूद न तो वह और न ही उनकी पार्टी कमजोर हुई है, बल्कि आज भी एक मजबूत ताकत के रूप में खड़ी है

देशभर से जुटे BSP कार्यकर्ता

इस महारैली को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोर-शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं. रैली के लिए समर्थक पूरे जोश में हैं. रैली में शामिल होने के लिए देशभर के बसपा समर्थक बुधवार सुबह से ही लखनऊ पहुंचने लगे थे. लखनऊ पहुंचने वालों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड से भी आए समर्थक आए हैं. इनमें महिलाओं और काफी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं.

लखनऊ में यातायात डाइवर्जन

कानपुर मार्ग / आलमबाग / पारा की तरफ से आने वाले वाहन बाराबिरवा चौराहा से गीतापल्ली मोड़, बंगलाबाजार चौराहा, कांशीराम स्मारक स्थल की तरफ नहीं जाएंगे। इन्हें बौद्ध विहार (बदनाम लडडू) मार्ग या आलमबाग चौराहा, टेढ़ी पुलिया या पिकेडली तिराहा होते हुए भेजा जाएगा। बंगलाबाजार पुल चौराहा से गीतापल्ली मोड़, कांशीराम स्मारक स्थल, पकरी पुल चौराहा, बाराबिरवा चौराहा की तरफ वाहन नहीं जाएंगे। इन्हें बंगला बाजार पुल पारकर बौद्ध विहार मार्ग या बंगला बाजार पुलिस चौकी तिराहा, किला चौराहा या जेल हाउस चौराहा, फतेहअली तालाब तिराहा होते हुए जाना होगा। चारबाग / केकेसी की तरफ से आने वाले वाहन कुंवर जगदीश चौराहा से जेल हाउस चौराहा.