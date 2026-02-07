Advertisement
BSP Meeting: 27 के लिए एक्शन मोड में मायावती, लखनऊ में आज BSP की बड़ी बैठक, संगठन को देंगी नए निर्देश

BSP meeting: 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमों ने तैयारी शुरू कर दी है.  बसपा ने 7 फरवरी को पूरे प्रदेश के नेताओं की बैठक बुलाई है. मायावती 2027 के लिए रणनीति तैयार करेंगी.  

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:05 AM IST
mayawati (File Photo)
mayawati (File Photo)

BSP Meeting in Lucknow: बसपा अध्यक्ष मायावती आज 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा के लिए एक विशेष संगठनात्मक बैठक आयोजित हो रही है.  इसमें प्रदेश, जिला और विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष शामिल होंगे. बसपा सुप्रीमो मायावती कोर वोट बैंक को मजबूत करने, सोशल इंजीनियरिंग रणनीति समझाने और ब्राह्मण वोटर को जोड़ने पर खास जोर देंगी.  यह बैठक पार्टी की भविष्य की चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है. मायावती नए दिशा-निर्देश भी जारी कर सकती हैं.

2027 चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन 
लखनऊ में होने वाली बैठक में प्रदेश 403 विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे. इस मीटिंग में सभी 75 जिला अध्यक्ष शामिल होंगे. जिला संयोजक भी इसमें शामिल रहने वाले हैं. 2027 चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा. बसपा सुप्रीमो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी की समीक्षा करेंगी. ये बैठक बसपा कार्यालय में होगी.

मायावती अपने कोर वोट बैंक को सहेजने के साथ सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति समझाएंगी.  BSP प्रमुख इस बार ब्राह्मण वोटर्स को जोड़ने पर भी जोर दे रही है, इस दिशा में भी निर्देश दिए जाएंगे. बैठक में मायावती विस्तार से अब तक हुए कामों की जानकारी लेंगीं. 

बसपा अगले विधानसभा चुनावों के लिए लंबे समय से तैयारी में जुटी है.  इसके लिए पूर्व में जिलों से लेकर विधानसभा क्षेत्रों की इकाइयों तक को संगठन विस्तार, मतदाता सूची में अपने समर्थकों के नाम जुड़वाने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए थे. 

एक्टर मनोज बाजपेयी की आगामी वेब सीरीज ‘घूसखोर पंडत’ को लेकर  बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताते हुए फिल्म को तुरंत बैन करने की मांग उठाई है. मायावती ने फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ में ब्राह्मण समाज के कथित अपमान की निंदा की है और मांग की है कि इस जातिसूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए. बसपा चीफ ने कहा कि बसपा इस फिल्म के खिलाफ ब्राह्मण समाज के साथ खड़ी है. 

 

