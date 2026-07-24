BSP Mega Rally Lucknow: 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा का 'महाशक्ति प्रदर्शन'! कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर मायावती भरेंगी हुंकार

टिकट के दावेदारों को मिली भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी

इस बार की रैली केवल श्रद्धांजलि सभा तक सीमित न होकर बसपा का एक बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन होगी. 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं और संभावित उम्मीदवारों को रैली में अपने-अपने क्षेत्रों से अधिक से अधिक समर्थकों को लाने का जिम्मा सौंपा गया है. माना जा रहा है कि इस रैली में जुटाई गई भीड़ ही दावेदारों की सांगठनिक क्षमता और टिकट की पात्रता का मुख्य आधार बनेगी.