BSP Mega Rally Lucknow: 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा का 'महाशक्ति प्रदर्शन'! कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर मायावती भरेंगी हुंकार

राज्य चुनें
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने अपने काडर को फिर से लामबंद करने और राज्य में अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है. बसपा संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ स्थित कांशीराम जी स्मारक स्थल (इको गार्डन) में एक विशाल महारैली का आयोजन प्रस्तावित है.
टिकट के दावेदारों को मिली भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी
इस बार की रैली केवल श्रद्धांजलि सभा तक सीमित न होकर बसपा का एक बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन होगी. 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं और संभावित उम्मीदवारों को रैली में अपने-अपने क्षेत्रों से अधिक से अधिक समर्थकों को लाने का जिम्मा सौंपा गया है. माना जा रहा है कि इस रैली में जुटाई गई भीड़ ही दावेदारों की सांगठनिक क्षमता और टिकट की पात्रता का मुख्य आधार बनेगी.
अगले सप्ताह बसपा सुप्रीमो करेंगी समीक्षा बैठक
रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देने और जिम्मेदारियों के बंटवारे के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगले सप्ताह लखनऊ में राज्य स्तरीय वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और संयोजकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगी. इस बैठक में प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को लखनऊ लाने के लिए यातायात, भोजन और व्यवस्था प्रबंधन का खाका तैयार किया जाएगा.
पिछले साल भी जुटाया था भारी जनसैलाब
गौरतलब है कि बीते वर्ष भी 9 अक्टूबर को आयोजित परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ताओं का भारी जनसैलाब लखनऊ में उमड़ा था. इस बार 2027 के चुनाव करीब होने के कारण पार्टी इस महारैली के माध्यम से अपने पारंपरिक दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट कर विपक्ष को कड़ा संदेश देना चाहती है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.