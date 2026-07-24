Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Politics
  • /BSP Mega Rally Lucknow: 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा का महाशक्ति प्रदर्शन! कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर मायावती भरेंगी हुंकार

BSP Mega Rally Lucknow: 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा का 'महाशक्ति प्रदर्शन'! कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर मायावती भरेंगी हुंकार

BSP Mega Rally Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बसपा इस रैली के जरिए अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है. इस रैली में भीड़ जुटाने और अपनी ताकत दिखाने का मुख्य जिम्मा पार्टी ने आगामी चुनाव के दावेदारों और संभावित उम्मीदवारों को सौंपा है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 24, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:21 AM IST
BSP Mega Rally Lucknow: 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा का 'महाशक्ति प्रदर्शन'! कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर मायावती भरेंगी हुंकार
Image Credit: UP Politics

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा
Shamli news2 hrs ago
2
Fatehpur News2 hrs ago
3
Lucknow news3 hrs ago
4
kaushambi news3 hrs ago
5
Lucknow latest news7:13 AM IST