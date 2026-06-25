UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी अभी से पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुट गई है. अपने पारंपरिक वोट बैंक को दोबारा संगठित करने और संगठन मेंबसपा ने संगठन के भीतर बड़े बदलाव किए हैं. गौतमबुद्ध नगर समेत 6 जिलों में संगठनात्मक बदलाव किया गया है. इसके साथ ही पार्टी ने आगामी चुनाव के मद्देनजर अपनी सोशल इंजीनियरिंग (ब्राह्मण और ओबीसी समाज) पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है.