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यूपी चुनाव के लिए एक्शन मोड में मायावती; बेनीवाल, भीमराव समेत कई दिग्गजों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है. पार्टी नेतृत्व ने विभिन्न मंडलों और जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 25, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:05 AM IST
यूपी चुनाव के लिए एक्शन मोड में मायावती; बेनीवाल, भीमराव समेत कई दिग्गजों को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Image Credit: BSP newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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