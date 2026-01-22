Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3082752
Zee UP-UttarakhandUP Politics

27 से पहले ठंडे बस्ते से बाहर आई बसपा! यूपी में BSP प्रमुख मायावती का बड़ा सियासी दांव

BSP: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा पूरे प्रदेश में सक्रियता बढ़ाएगी. इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद हर जिले का दौरा करने जा रहे हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 22, 2026, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mayawati and Akash Anand
Mayawati and Akash Anand

UP Politics: बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने उत्तर प्रदेश में संगठन को दोबारा मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. पार्टी प्रदेश के हर जिले में रोड-शो और जनसभाएं आयोजित कर जनता के बीच माहौल बनाने की योजना बना रही है. इस पूरी रणनीति की कमान पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के हाथों में होगी, जो फ्रंट पर रहकर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे.

बसपा का 2027 के चुनाव पर नजर
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा पूरे प्रदेश में सक्रियता बढ़ाएगी. इसी क्रम में आकाश आनंद हर जिले का दौरा करेंगे. वे न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे, बल्कि आम लोगों से सीधे संवाद भी करेंगे. पार्टी का मानना है कि जमीनी स्तर पर जनता से जुड़कर ही संगठन को नई ऊर्जा दी जा सकती है. 

संगठन का विस्तार होगा
दौरे के दौरान बसपा अन्य राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं और प्रभावशाली चेहरों को पार्टी से जोड़ने पर भी जोर देगी. कई जिलों में दूसरी पार्टियों के नेताओं को बसपा की सदस्यता दिलाने की तैयारी है, ताकि संगठन का विस्तार किया जा सके और सामाजिक समीकरणों को मजबूत किया जा सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

बसपा का प्रमुख चेहरा बन सकते हैं आकाश 
बसपा नेतृत्व का फोकस यह है कि चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल तैयार हो. आकाश आनंद को युवा चेहरा मानते हुए पार्टी उन्हें आगे लाकर नए और युवा मतदाताओं से जुड़ने की रणनीति पर भी काम कर रही है. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि 2027 के चुनाव में आकाश आनंद बसपा का प्रमुख चेहरा बन सकते हैं. 

आकाश आनंद करेंगे हर जिले का दौरा
हालांकि, पार्टी की ओर से अभी इस पर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है कि आकाश आनंद किस तारीख से जिलों का दौरा शुरू करेंगे और क्या वे 2027 में पार्टी का चेहरा होंगे. लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा की गतिविधियां और तेज होंगी. 

बीजेपी, सपा और कांग्रेस में मची खलबली  
लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी बहुजन समाज पार्टी अब युद्ध स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है. इसकी झलक पिछले 6 महीने में देखने को मिली है. बसपा की सक्रियता से भाजपा, सपा कांग्रेस में भी खलबली मच गई है. पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए बहुजन समाज पार्टी मुसीबत खड़ी कर सकती है तो वही बीजेपी से नाराज नेता बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं. इसके ऊपर बीएसपी नेतृत्व की पूरी नजर रहेगी, हालांकि सपा कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बसपा की इस चाल को उनके लिए खतरा नहीं बताया है. 

यह भी पढ़ें : यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड की नई बिसात, 2027 से पहले सपा का बड़ा दांव, इन नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी

यह भी पढ़ें : मैनचेस्टर से मास्टर्स, ठुमरी में माहिर... कौन हैं मुलायम परिवार की फेमस बहू अपर्णा यादव?

TAGS

BSP

Trending news

dehradun news
73 साल बाद अश्वमेध स्थल की खुदाई शुरू, प्राचीन सभ्यता से जुड़ी चौथी वेदिका की तलाश
Prayagraj Magh Mela 2026
प्रयागराज माघ मेला 2026; एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार
Lucknow news
KGMU के डॉक्टर रमीज का काला सच उजागर, लैपटॉप से मिलीं अश्लील तस्वीरें-वीडियो
basant panchami 2026
बसंत पंचमी पर यूपी में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज? देखें छुट्टियों की लिस्ट
jalaun news
ट्रैक पार कर रहा था यात्री, पीछे से दनदनाती हुई आई ट्रेन, GRP जवान ने ऐसे बचाई जान
mirzapur news
मीरजापुर में धर्मांतरण गिरोह पर कार्रवाई ! पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Deoria news
देवरिया के DDO का योगी के मंत्री का पैर छूने का वीडियो वायरल, अफसरशाही पर उठे सवाल
Maharajganj News:
गणतंत्र दिवस लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट,चल रहा सघन चेकिंगअभियान
Varanasi News
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी! फर्जी पुलिस-जज बनकर उड़ाए 23 लाख रुपये
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह की 44 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, आदेश जारी