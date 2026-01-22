27 से पहले ठंडे बस्ते से बाहर आई बसपा! यूपी में BSP प्रमुख मायावती का बड़ा सियासी दांव

BSP: 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा पूरे प्रदेश में सक्रियता बढ़ाएगी. इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद हर जिले का दौरा करने जा रहे हैं.
Trending Photos
UP Politics: बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने उत्तर प्रदेश में संगठन को दोबारा मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. पार्टी प्रदेश के हर जिले में रोड-शो और जनसभाएं आयोजित कर जनता के बीच माहौल बनाने की योजना बना रही है. इस पूरी रणनीति की कमान पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के हाथों में होगी, जो फ्रंट पर रहकर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे.
बसपा का 2027 के चुनाव पर नजर
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा पूरे प्रदेश में सक्रियता बढ़ाएगी. इसी क्रम में आकाश आनंद हर जिले का दौरा करेंगे. वे न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे, बल्कि आम लोगों से सीधे संवाद भी करेंगे. पार्टी का मानना है कि जमीनी स्तर पर जनता से जुड़कर ही संगठन को नई ऊर्जा दी जा सकती है.
संगठन का विस्तार होगा
दौरे के दौरान बसपा अन्य राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं और प्रभावशाली चेहरों को पार्टी से जोड़ने पर भी जोर देगी. कई जिलों में दूसरी पार्टियों के नेताओं को बसपा की सदस्यता दिलाने की तैयारी है, ताकि संगठन का विस्तार किया जा सके और सामाजिक समीकरणों को मजबूत किया जा सके.
बसपा का प्रमुख चेहरा बन सकते हैं आकाश
बसपा नेतृत्व का फोकस यह है कि चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में पार्टी के पक्ष में सकारात्मक माहौल तैयार हो. आकाश आनंद को युवा चेहरा मानते हुए पार्टी उन्हें आगे लाकर नए और युवा मतदाताओं से जुड़ने की रणनीति पर भी काम कर रही है. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि 2027 के चुनाव में आकाश आनंद बसपा का प्रमुख चेहरा बन सकते हैं.
आकाश आनंद करेंगे हर जिले का दौरा
हालांकि, पार्टी की ओर से अभी इस पर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है कि आकाश आनंद किस तारीख से जिलों का दौरा शुरू करेंगे और क्या वे 2027 में पार्टी का चेहरा होंगे. लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा की गतिविधियां और तेज होंगी.
बीजेपी, सपा और कांग्रेस में मची खलबली
लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी बहुजन समाज पार्टी अब युद्ध स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है. इसकी झलक पिछले 6 महीने में देखने को मिली है. बसपा की सक्रियता से भाजपा, सपा कांग्रेस में भी खलबली मच गई है. पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए बहुजन समाज पार्टी मुसीबत खड़ी कर सकती है तो वही बीजेपी से नाराज नेता बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं. इसके ऊपर बीएसपी नेतृत्व की पूरी नजर रहेगी, हालांकि सपा कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बसपा की इस चाल को उनके लिए खतरा नहीं बताया है.
यह भी पढ़ें : यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड की नई बिसात, 2027 से पहले सपा का बड़ा दांव, इन नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी
यह भी पढ़ें : मैनचेस्टर से मास्टर्स, ठुमरी में माहिर... कौन हैं मुलायम परिवार की फेमस बहू अपर्णा यादव?