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बसपा इसी महीने 100 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार? 2027 चुनाव को लेकर BSP का बड़ा दांव

UP Politics: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी जुलाई माह में लगभग 100 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 08, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:47 PM IST
बसपा इसी महीने 100 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार? 2027 चुनाव को लेकर BSP का बड़ा दांव
Image Credit: MayawatiSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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