बसपा इसी महीने 100 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार? 2027 चुनाव को लेकर BSP का बड़ा दांव

अयोध्या सीट पर सपा ने चला था दांव

सूत्रों का कहना है कि सपा ने तय किया है कि वह 14 सामान्य सीटों पर भी अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवार मैदान में उतारेगी. बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान फैजाबाद (अयोध्या) से अखिलेश यादव ने दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा था. उनका यह दांव चल गया था और यहां से पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी. इसके अलावा मेरठ के सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से दलित उम्मीदवार सुनीता वर्मा को मैदान में उतारी थी. सुनीता वर्मा मेरठ में बीजेपी के अरुण गोविल से महज 10,585 वोटों के मामूली अंतर से हारी थीं.