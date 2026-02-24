मिशन 2027: रैलियों के बाद अब सड़कों पर उतरेंगे नीले झंडे, जानिए क्या है बसपा का नया 'प्रचार स्टाइल'?

BSP News: विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस है. बसपा मिशन 2027 की तैयारियों के तहत अप्रैल से प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकती है. पार्टी संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए 15 हजार कमेटियों का गठन करेगी. जिसके बाद भतीजे आकाश आनंद के रोड शो और जनसभाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा. बसपा संगठन को मजबूत करने में जुटी है.

बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर पार्टी बड़ा आयोजन

बाबा भीमराव आंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को है. बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर पार्टी बड़ा आयोजन करेगी. इस आयोजन से ये यह संदेश दिया जाने की कोशिश होगी कि बसपा ही कांशीराम के अनुयायियों की असली पार्टी है. सूत्रों की मानें तो पार्टी अध्यक्ष मायावती बूथ कमेटियों के गठन की कवायद 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती तक पूरा करने का निर्देश दे दिए हैं.

आकाश आनंद के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज

डॉ. आंबेडकर की जयंती पर भी बीएसपी बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में लगी है. बसपा की रैली को मायावती संबोधित कर सकती है. इस होने वाली रैली से आकाश आनंद के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी हो सकता है. यानी अप्रैल से आकाश आनंद रोड शो और जनसभाएं करेंगे.

प्रबुद्ध समाज को जोड़ने का काम करेंगे सतीश चंद्र मिश्रा

बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रबुद्ध समाज को जोड़ने का काम कर सकते हैं. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रबुद्ध समाज को जोड़ने के लिए जिलों के दौरे पर जा सकते हैं. इससे पहले भी सतीश मिश्रा पहले के चुनावों में ये जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. व

जानिए क्या है बसपा का नया 'प्रचार स्टाइल'?

15 हजार बूथ कमेटियों को गठित किया जाएगा. इन कमेटियों का मुख्य काम 'डोर-टू-डोर' संपर्क करना और पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर पर पहुंचाना है. बसपा अब तक केवल बड़ी रैलियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब पार्टी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद प्रमुख शहरों में रोड शो करेंगे. हाल ही में हुई बैठकों में मायावती ने साफ कर दिया है कि बसपा 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी. पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को युवाओं और सोशल मीडिया पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है.

