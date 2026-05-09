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2027 की जंग के लिए मैदान में उतरी BSP! बंगाल मॉडल पर नजर, अब बूथ-बूथ पहुंचेगी मायावती की रणनीति

UP Assembly elections 2027: पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है. पार्टी अब सिर्फ बड़े मंचों पर नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने में जुट गई है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 09, 2026, 12:01 PM IST
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फाइल फोटो
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UP Assembly elections 2027: यूपी की पूर्व सीएम मायावती  की पार्टी बसपा ने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जमीनी तैयारी तेज कर दी है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की बूथ स्तर की रणनीति से सबक लेते हुए अब बसपा भी गांव-गांव और सेक्टर स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुट गई है. पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन दो बैठकें आयोजित करने का अभियान शुरू किया है.

हर विधानसभा में रोज दो बैठकें, बूथ मजबूत करने पर फोकस
बसपा पदाधिकारियों को सेक्टर स्तर पर लगातार बैठकें करने की जिम्मेदारी दी गई है. बताया जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 40 से 42 सेक्टर बनाए गए हैं, जहां रोजाना दो-दो बैठकें आयोजित की जा रही हैं. इन बैठकों में बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने, पुराने समर्थकों को जोड़ने और बसपा सरकार के दौरान किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की जा रही है.

पार्टी नेताओं का मानना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता के पीछे बूथ मैनेजमेंट और जमीनी नेटवर्क बड़ी वजह रहा. इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए बसपा अब यूपी में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है.

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युवाओं पर खास नजर, आकाश आनंद की सभाओं की मांग
बसपा युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर भी विशेष जोर दे रही है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद की सभाएं आयोजित कराने की मांग उठाई है. माना जा रहा है कि युवा चेहरा होने के कारण आकाश आनंद के कार्यक्रमों से युवा वोटरों और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ सकता है. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चक्कीपाट में हुई आकाश आनंद की सभा में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली थी. उसी के बाद से संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका को और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है.

ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में बसपा
सूत्रों के मुताबिक, बसपा आगामी विधानसभा चुनाव में सामाजिक समीकरण साधने के लिए ब्राह्मण कार्ड पर भी दांव लगा सकती है. नौ विधानसभा सीटों में से चार सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशियों को मौका देने की चर्चा है. पार्टी पदाधिकारी हर विधानसभा क्षेत्र से दो से तीन मजबूत ब्राह्मण दावेदारों की सूची तैयार कर रहे हैं. इसके साथ ही पुराने नेताओं और पूर्व पदाधिकारियों से भी संपर्क साधा जा रहा है.

जिलाध्यक्ष ने क्या कहा?
बसपा जिलाध्यक्ष मनीष कमल ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं. सेक्टर स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं और संगठन विस्तार पर फोकस किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद की सभा कराने की मांग भी पार्टी स्तर पर रखी गई है.

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