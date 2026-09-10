सपा VS रालोद: 'चवन्नी से रुपया' वाले बयान पर भड़का पश्चिमी यूपी, RLD का दावा- '36 बिरादरी के विरोध के डर से पीछे हटे अखिलेश'

36 बिरादरी के विरोध के डर से रद्द हुए दौरे: RLD

रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी की '36 बिरादरी' में अखिलेश यादव के खिलाफ भारी आक्रोश है. इसी विरोध के डर से सपा को पहले सहारनपुर और अब 11 सितंबर को होने वाली बुलंदशहर की रैली रद्द करनी पड़ी है. रोहित अग्रवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि अब अखिलेश यादव को समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 'चौधरी' कौन है. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने उस चौधरी चरण सिंह परिवार का अपमान किया है, जिसने उनके परिवार को राजनीति की 'ABCD' सिखाई थी.