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सपा VS रालोद: 'चवन्नी से रुपया' वाले बयान पर भड़का पश्चिमी यूपी, RLD का दावा- '36 बिरादरी के विरोध के डर से पीछे हटे अखिलेश'

UP Politics: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ‘चवन्नी’ वाले बयान को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. सपा के साथ चल रही जुबानी जंग के बीच अब राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने अखिलेश यादव के प्रस्तावित बुलंदशहर दौरे के रद्द होने पर निशाना साधा है. रालोद प्रवक्ता रोहित ने दावा किया कि पश्चिम यूपी में 36 बिरादरी के विरोध के चलते सपा को पहले सहारनपुर और अब बुलंदशहर की रैली रद्द करनी पड़ी.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 10, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:03 PM IST
सपा VS रालोद: 'चवन्नी से रुपया' वाले बयान पर भड़का पश्चिमी यूपी, RLD का दावा- '36 बिरादरी के विरोध के डर से पीछे हटे अखिलेश'
Image Credit: UP Politics

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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