AIMIM का बड़ा आरोप: भाजपा से मिली हुई है सपा, अखिलेश में दम है तो बुरखेवाली महिला को CM कैंडिडेट घोषित करें

लखनऊः ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने समाजवादी पार्टी (सपा) और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और भाजपा एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं. इसरार अहमद ने कहा कि सपा और भाजपा गाहे-बगाहे एक-दूसरे का साथ देते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि अखिलेश यादव कभी-कभी उनका सहयोग करते हैं. AIMIM नेता ने इसे सपा की 'मिलीभगत' की पुष्टि बताया.

18% आरक्षण का वादा और धोखा

इसरार अहमद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, 'जब सपा की सरकार बनी थी, तब उनके घोषणापत्र में मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया था. लेकिन सत्ता मिलते ही उन्होंने इस वादे को भुला दिया. आज जब पार्टी चुनाव हारने जा रही है, तब मुस्लिम महिलाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं.'

महिला आरक्षण पर दोहरा चरित्र

AIMIM नेता ने कहा कि जब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, तब अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के नाम पर विरोध किया. लेकिन जब उनकी अपनी सरकार थी, तब मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं और उन्हें सियासी रूप से बेवकूफ बना रहे हैं.

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बुरखेवाली महिला को CM कैंडिडेट बनाने की चुनौती

इसरार अहमद ने अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दी, 'अखिलेश यादव की बेगम डिंपल यादव को सांसद बना सकते हैं, लेकिन एक मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बना सकते? AIMIM का कहना है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री एक बुरखेवाली महिला होगी. अगर अखिलेश में दम है तो वे भी एक मुस्लिम महिला को CM कैंडिडेट घोषित करके दिखाएं.'

मुसलमानों के साथ छलावा

AIMIM पूर्वांचल अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोटों की खैरात पर पल रही है. जब वोट चाहिए तब मुस्लिम महिलाओं का नाम लेते हैं, लेकिन सत्ता में आकर वादे भूल जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है.