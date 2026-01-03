Advertisement
Zee UP-UttarakhandUP Politics

UP Politics: यूपी में 2 सीटों पर होगा उपचुनाव! घोसी के बाद ये सीट भी हुई खाली, 2027 से पहले SP-BJP के लिए 'मिनी बैटल'

UP Politics: उत्तर प्रदेश में बीते दिनों मऊ स्थित घोसी से विधायक रहे सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी. अब एक और विधानसभा सीट खाली हो गई है.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:26 AM IST
UP Politics
UP Politics

UP Politics: सुधाकर सिंह के निधन के बाद मऊ स्थित घोसी विधानसभा सीट भी खाली हो गई और अब फरीदपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक श्याम लाल बिहारी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई है. यानी यूपी में दो सीटों पर उपचुनाव होना है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों सीटों पर एक साथ उपचुनाव का ऐलान हो सकता है.

सुधाकर सिंह और श्याम लाल बिहारी का निधन 
 भाजपा के फरीदपुर विधायक श्याम लाल बिहारी का निधन हार्ट अटैक से हो गया, जिसके बाद फरीदपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है. उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव की संभावना और तेज हो गई है. बीते दिनों मऊ स्थित घोसी से विधायक रहे सुधाकर सिंह का निधन हो गया था और यह सीट खाली हो गई थी. जानकारों की मानें तो घोसी और फरीदपुर दोनों विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव की घोषणा हो सकती है. 

सपा और बसपा के बीच कड़ी टक्कर
फरीदपुर विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के श्याम लाल बिहारी जीते थे. उन्हें 37,680 वोट मिले थे, जबकि सपा के विजय पाल सिंह को 34, 759 वोट मिले थे. इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार 2,921 मतों से हुई थी. बात करें बहुजन समाज पार्टी की  तो बसपा कैंडीडेट शालिनी सिंह को बनाया गया. इस सीट पर शालिनी सिंह को 14 हजार 478 मत मिले थे और वे तीसरे नंबर पर थीं.  फरीदपुर की राजनीति में इस सीट पर लगातार बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है.

2017 के चुनाव में फरीदपुर सीट का हाल?
श्याम लाल बिहारी साल 2017 के चुनाव में भी इसी सीट से जीते थे. तब सपा के सिया राम सागर 24 हजार 721 वोटों से हार गए थे. इस सीट पर बसपा तीसरे नंबर पर थी. बसपा के विजय पाल सिंह को 37 हजार 680 मत मिले थे.

घोसी विधानसभा
बात घोसी की करें तो पिछले वर्ष दिसंबर 2025 में सुधाकर सिंह के निधन के बाद सीट खाली हो गई. सपा ने इस सीट से सुधाकर के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया. हालांकिअभी तक बीजेपी की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. यह देखना होगा कि बीजेपी फरीदपुर और घोसी से किसे अपना उम्मीदवार चुनेगी.

