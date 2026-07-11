निषाद जिस नाव पर बैठता है उसे डूबने नहीं देता... 2027 चुनाव को लेकर योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान

2027 चुनाव में बीजेपी गठबंधन फिर जीतेगा

कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निषाद जिस नाव पर बैठता है उसे डूबने नहीं देता. हम जिसके साथ रहते हैं, उसके साथ ईमानदारी से रहते हैं. उन्होंने कहा कि आज हम योगी-मोदी के साथ हैं. 2027 में बीजेपी गठबंधन फिर चुनाव जीतेगा. उन्होंने कहा कि पिछली बार हमें 16 सीट मिली थी, उसमें से निषाद पार्टी ने 11 सीटें जीती थी. इस बार फिर से हम हारी हुई सीटें लेंगे और जीतेंगे.