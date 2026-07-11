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निषाद जिस नाव पर बैठता है उसे डूबने नहीं देता... 2027 चुनाव को लेकर योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान

Sant Kabir Nagar news: संतकबीरनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने 2027 चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि वह मोदी-योगी के साथ हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 11, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:09 PM IST
निषाद जिस नाव पर बैठता है उसे डूबने नहीं देता... 2027 चुनाव को लेकर योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान
Image Credit: Sanjay Nishad

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