निषाद जिस नाव पर बैठता है उसे डूबने नहीं देता... 2027 चुनाव को लेकर योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान

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नीरज त्रिपाठी/संतकबीरनगर: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी के जिसके साथ रहती है, वह ईमानदारी के साथ रहती है. वह संतकबीरनगर में निषाद पार्टी के बूथ कार्यकर्ता सम्मलेन में पहुंचे थे.
इस दौरान कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया. इस दौरान उन्होंने निषाद समाज को आरक्षण दिलाने को लेकर संघर्ष करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
निषाद के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहेंगे
उन्होंने कहा कि वह सदन में एक वकील के रूप में निषाद आरक्षण की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं. समय आने पर निषादों को आरक्षण का लाभ मिल कर रहेगा. कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने राम मंदिर चंदा चोरी के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राम-राम हैं, मंदिर-मंदिर है. किसी घर में चोरी हो जाए तो घर का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाता, जो चोरी करता है उस चोर का अस्तित्व खत्म हो जाता है.
चंदा चोरों को जेल भेजवाया
उन्होंने कहा चंदा चोरी में जो पकड़े गए हैं, उन्हें कानून और संविधान के अनुसार उनके अपराध की उतनी ही बड़ी सजा मिलेगी. डॉ. संजय निषाद ने कहा कि सीएम योगी जो कहते हैं उसे करते हैं. सीएम योगी ने चंदा चोरों को पकड़वाया उन्हें जेल भेजा और उन्हें सजा भी दिलवाया.
2027 चुनाव में बीजेपी गठबंधन फिर जीतेगा
कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निषाद जिस नाव पर बैठता है उसे डूबने नहीं देता. हम जिसके साथ रहते हैं, उसके साथ ईमानदारी से रहते हैं. उन्होंने कहा कि आज हम योगी-मोदी के साथ हैं. 2027 में बीजेपी गठबंधन फिर चुनाव जीतेगा. उन्होंने कहा कि पिछली बार हमें 16 सीट मिली थी, उसमें से निषाद पार्टी ने 11 सीटें जीती थी. इस बार फिर से हम हारी हुई सीटें लेंगे और जीतेंगे.