कुछ लोग नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे..कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के फिर निकले बगावती सुर, दिया बड़ा बयान
Sanjay Nishad statement: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बीजेपी को कई बार तेवर दिखा चुके हैं. एक बार फिर उन्होंने गठबंधन और अनर्गल बयानबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Mayur Shukla|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:04 PM IST
लखनऊ/मयूर शुक्ला: यूपी में बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी मुखिया और यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद के तेवर फिर बगावती नजर आ रहे हैं. सोमवार को उन्होंने खास बातचीत में आरक्षण पर अनर्गल बयानबाजी को लेकर निशाना साधा. कहा कि 2027 में मैं चाहता हूं कि हम साथ मिलकर वापसी करें लेकिन ऐसे लोग नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

आरक्षण पर अनर्गल बयानबाजी से नाराज 
यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद ने कहा कि कुछ अपने ही लोग हैं जो आरक्षण को लेकर अनर्गल बयान देकर नाव में छेद करना चाहते हैं. हम 2022 में एक साथ मिलकर सत्ता में आए और मैं चाहता हूं 2027 में भी वापसी करें लेकिन आरक्षण नहीं मिलेगा की बात कहकर ऐसे लोग नुकसान कर रहे हैं. इससे आरक्षित वर्ग में नाराजगी पैदा हो रही है. 

शैक्षणिक संस्थानों की जांच का स्वागत
निषाद ने आगे कहा कि जब यह लोग नहीं समझ रहे तब मुझे यह बात कहनी पड़ी कि कुछ लोग मेरी ताकत को आजमाना चाहते हैं. वहीं शैक्षणिक संस्थानों की जांच मामले में संजय निषाद ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत करता हूं पहले की सरकारों ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को खराब किया अवैध शिक्षण संस्थान खुले अब उनकी जांच होना जरूरी है ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो.

ABVP छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा
एबीवीपी के छात्रों पर हुए लाठी चार्ज की मैंने पहले भी निंदा की और अब जो कार्रवाई हुई है उसके लिए में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं.

कुछ दिन पहले दिया था ये बयान
बता दें कि कुछ दिन पहले ही संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गोरखपुर और प्रदेश के कुछ नेता पार्टी और मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. एक सवाल के जवाब में निषाद ने यह भी कहा था कि अगर बीजेपी को लगता है कि सहयोगी दलों से उनको फायदा नहीं मिल रहा है तो बीजेपी गठबंधन तोड़ सकती है. निषाद पार्टी अकले भी अपने आस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है.

