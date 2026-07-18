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UP Assembly Election 2027: यूपी में तय समय पर होंगे विधानसभा चुनाव, जनगणना के कार्यक्रम में हो सकता है बदलाव-मुख्य चुनाव आयुक्त

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में में विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय पर होने के आसार है. चुनाव आयोग ने इसके संकेत दिए हैं. आयोग का कहना है कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका अनुपालन करना होता है. यूपी में विधायकों के निधन के कारण खाली हुई मऊ की घोसी, सोनभद्र की दुद्धी और बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 18, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:36 AM IST
UP Assembly Election 2027: यूपी में तय समय पर होंगे विधानसभा चुनाव, जनगणना के कार्यक्रम में हो सकता है बदलाव-मुख्य चुनाव आयुक्त
Image Credit: up assembly electionsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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