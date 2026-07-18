/UP Assembly Election 2027: यूपी में तय समय पर होंगे विधानसभा चुनाव, जनगणना के कार्यक्रम में हो सकता है बदलाव-मुख्य चुनाव आयुक्त

घोसी, दुद्धी और फरीदपुर सीट पर अब उपचुनाव नहीं

यूपी में विधायकों के निधन के कारण खाली हुई मऊ की घोसी, सोनभद्र की दुद्धी और बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे. चुनाव आयोग का कहना है कि विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम बचा है, इसलिए अब चुनाव करवाने का कोई औचित्य नहीं बनता है. मऊ की घोसी सीट 20 नवंबर 2025 को सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी. इसके बाद बरेली की फरीदपुर सीट भाजपा विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल के और सोनभद्र की दुद्धी सीट भी सपा विधायक विजय सिंह गेंड के 8 जनवरी को निधन के बाद रिक्त हो गई थी.